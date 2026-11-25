Đoàn đầu máy diesel thế hệ mới D19E được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) tiếp nhận ngày 25/11/2026, bổ sung năng lực sức kéo, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa dịp cao điểm Tết Nguyên đán. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Đây là lô đầu máy tiếp theo thuộc Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030 của VNR. Trước đó, ngày 29/8/2026, tại ga Yên Viên (Hà Nội), Tập đoàn đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên của dự án. Sau quá trình kiểm tra kỹ thuật và chạy thử theo quy định, số đầu máy này đã được đưa vào khai thác trên mạng lưới đường sắt quốc gia, bước đầu vận hành ổn định, đáp ứng các yêu cầu về an toàn.

Theo thống kê bước đầu của VNR, đến nay, tổng quãng đường vận dụng của lô đầu máy đợt 1 đạt khoảng 25.000km. Quá trình khai thác thực tế trên tuyến đường sắt Thống Nhất đã cung cấp thêm cơ sở để đánh giá khả năng vận hành, đồng thời hoàn thiện một số hạng mục kỹ thuật. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, suất tiêu hao nhiên liệu của đầu máy mới thấp hơn 0,03% so với nhóm đầu máy đang khai thác trên cùng tuyến.

Đoàn đầu máy diesel thế hệ mới D19E được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) tiếp nhận ngày 25/11/2026, bổ sung năng lực sức kéo, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa dịp cao điểm Tết Nguyên đán. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam)

Việc tiếp tục đưa đầu máy mới vào khai thác góp phần bổ sung năng lực sức kéo, đáp ứng yêu cầu tổ chức chạy tàu trong bối cảnh nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tăng cao vào dịp cuối năm. Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp nhằm từng bước thay thế các đầu máy đã khai thác lâu năm, nâng cao độ tin cậy của phương tiện và hiệu quả khai thác trên toàn mạng lưới.

Theo VNR, so với các thế hệ đầu máy D19E trước đây (thường được gọi là đầu máy Đổi mới), phiên bản mới được nâng cấp với hơn 40 hạng mục kỹ thuật. Đầu máy sử dụng động cơ diesel CAT3512B, hệ thống truyền động điện AC-DC với 6 động cơ điện kéo, vận tốc thiết kế tối đa 120km/giờ.

Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống máy tính điều khiển thế hệ mới G300, khoang lái gia cường khả năng chống va chạm, máy nén khí trục vít nhằm giảm tiếng ồn và độ rung. Kết cấu đầu máy sử dụng vật liệu thép cường độ cao, có khả năng chống gỉ, góp phần nâng cao độ bền trong quá trình khai thác.

Việc hoàn thành tiếp nhận các lô đầu máy mới trước cao điểm vận tải Tết là bước chuẩn bị của ngành đường sắt nhằm chủ động phương tiện, tổ chức chạy tàu đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, VNR hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn và duy trì chất lượng khai thác trong giai đoạn nhu cầu vận tải tăng cao.

Đây cũng là một bước triển khai trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện vận tải đường sắt đến năm 2030, hướng tới nâng cao năng lực vận tải, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và chất lượng dịch vụ trên các tuyến đường sắt quốc gia.

Nguồn: https://nhandan.vn/vnr-tiep-nhan-them-lo-dau-may-moi-tang-cuong-nang-luc-van-tai-dip-tet-post1005232.html