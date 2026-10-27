VNPT, Geleximco và ABBank: Hợp tác tạo cộng hưởng cho hệ sinh thái thương mại – tài chính – công nghệ

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT và ông Vũ Văn Hậu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco, tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Tập đoàn.

Mở rộng hợp tác trong hệ sinh thái đa ngành của Geleximco

Theo thỏa thuận hợp tác, VNPT và Geleximco sẽ ưu tiên nghiên cứu, triển khai các cơ hội hợp tác trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực và quy định của mỗi bên.

Trọng tâm hợp tác là ứng dụng hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin và các giải pháp số vào hoạt động quản trị, vận hành hệ sinh thái đa ngành của Geleximco. Các lĩnh vực được xem xét bao gồm hạ tầng công nghệ tại trụ sở, văn phòng, chi nhánh, khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng và các điểm kinh doanh của tập đoàn.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ thông tin truyền thống, hai bên định hướng nghiên cứu ứng dụng mạng 5G chuyên dùng (5G Private Network), tự động hóa, camera AI và cảm biến IoT trong môi trường sản xuất công nghiệp. Việc ứng dụng các công nghệ này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực giám sát, tối ưu quy trình vận hành và tăng cường hiệu quả quản trị tại các đơn vị thành viên.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, chia sẻ thông tin về các cơ hội đầu tư phù hợp, đồng thời nghiên cứu các hoạt động quảng bá, truyền thông và phân phối chéo sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái của mỗi bên.

Với mạng lưới hạ tầng viễn thông và năng lực cung cấp giải pháp công nghệ số, VNPT hướng tới đồng hành cùng Geleximco trong quá trình hiện đại hóa hoạt động quản trị, vận hành và khai thác hiệu quả các nguồn lực. Ngược lại, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa ngành của Geleximco cũng mở ra những cơ hội hợp tác, phát triển thị trường cho VNPT.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Văn Tiền, người sáng lập Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank nhấn mạnh: giá trị bền vững của sự hợp tác được tạo nên khi những thế mạnh riêng được kết nối thành sức mạnh chung, đồng thời các cam kết được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT và bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ABBank, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Kết nối dịch vụ tài chính và công nghệ cùng ABBank

Theo thỏa thuận vừa được ký kết cùng ngày, VNPT và ABBank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới kết nối dịch vụ ngân hàng với nền tảng viễn thông – công nghệ, đồng thời phát triển các tiện ích phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, ABBank sẽ cung cấp các dịch vụ tài khoản, quản lý dòng tiền, thu chi hộ, trả lương và tiền gửi cho VNPT cùng các đơn vị thành viên. Các giải pháp tín dụng, bảo lãnh và thẻ doanh nghiệp cũng được phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế. Cán bộ nhân viên VNPT có thể tiếp cận các sản phẩm tài chính cá nhân như thẻ, tiền gửi, tín dụng, bảo hiểm và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Ở chiều ngược lại, ABBank sẽ ưu tiên nghiên cứu, sử dụng các giải pháp viễn thông, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, chữ ký số và số hóa vận hành của VNPT trên cơ sở nhu cầu và hiệu quả triển khai.

Hai bên đồng thời định hướng phát triển các dịch vụ kết hợp giữa tài chính và viễn thông, các gói dịch vụ tích hợp và chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Các giải pháp thanh toán qua mã QR, thanh toán tự động …

Việc nghiên cứu ứng dụng Open API, định danh điện tử, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ tạo thêm cơ sở để hai bên kết nối dịch vụ tài chính với các nền tảng số quen thuộc của khách hàng, từng bước nâng cao tính thuận tiện và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank, nhấn mạnh: "Giá trị lâu dài sẽ được tạo nên từ khả năng biến những thế mạnh riêng thành sức mạnh chung và chuyển hóa các cam kết thành kết quả cụ thể. Với tầm nhìn dài hạn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của các bên, chúng ta sẽ xây dựng được những mối liên kết hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế."

Mở rộng hệ sinh thái, tạo giá trị từ hợp tác

Hai thỏa thuận với Geleximco và ABBank thể hiện định hướng mở rộng hợp tác của VNPT theo hướng gắn năng lực công nghệ với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, từ hiện đại hóa hạ tầng, số hóa quy trình quản trị đến phát triển các dịch vụ mới cho khách hàng.

Với Geleximco, trọng tâm là ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị và vận hành hệ sinh thái đa ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và phát triển hạ tầng. Với ABBank, hợp tác hướng tới kết nối công nghệ viễn thông với dịch vụ tài chính – ngân hàng, mở rộng tiện ích số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm, sự hợp tác lần này không chỉ dừng ở việc VNPT cung ứng giải pháp công nghệ mà còn mở ra một chương mới về cộng hưởng hệ sinh thái thương mại - tài chính - công nghệ. Sự kết hợp giữa thế mạnh đa ngành của Geleximco, năng lực tài chính của ABBank và hạ tầng công nghệ của VNPT được kỳ vọng tạo nền tảng hợp tác bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT và ông Vũ Văn Hậu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco, tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Tập đoàn.