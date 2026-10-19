vivo X500 Series trình diễn khả năng quay fancam tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tại các đêm nhạc, việc ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ biểu diễn từ khán đài luôn là thử thách đối với người sử dụng điện thoại. Khoảng cách xa, ánh sáng thay đổi liên tục và chuyển động nhanh của nghệ sĩ đòi hỏi thiết bị phải đáp ứng đồng thời nhiều yếu tố, từ khả năng zoom, giữ nét đến độ ổn định của video.

Trong bối cảnh đó, vivo X500 và X500 Pro Max được giới thiệu với định hướng “The Concert Fancam Phone”, tập trung vào nhu cầu ghi lại hình ảnh và video tại các sự kiện âm nhạc. Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mang đến cơ hội để người tham gia trải nghiệm sớm bộ đôi sản phẩm trong không gian sân khấu thực tế.

Nâng cao khả năng ghi hình từ khoảng cách xa

Một trong những thách thức khi quay fancam là giữ được chi tiết của nghệ sĩ khi đứng ở vị trí cách xa sân khấu. Trên vivo X500 Pro Max, hệ thống Camera Tele ZEISS APO 200MP kết hợp công nghệ chống rung CIPA 7.0 hướng đến khả năng ghi lại biểu cảm và chuyển động với độ ổn định cao hơn.

Khi sử dụng cùng Ống Kính Tăng Cường Tiêu Cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra, thiết bị hỗ trợ tiêu cự tương đương 400 mm, mở rộng khả năng ghi hình cận cảnh từ khán đài. Bên cạnh đó, tính năng Khóa Theo Dõi Chủ Thể trong Chế Độ Sân Khấu 3.0 hỗ trợ nhận diện và bám theo nhân vật được chọn, trong khi công nghệ lấy nét tự động cho video sân khấu hướng đến việc duy trì độ nét khi nghệ sĩ di chuyển.

Những tính năng này tập trung giải quyết nhu cầu phổ biến của người đi concert: ghi lại khoảnh khắc của nghệ sĩ yêu thích mà không cần thay đổi vị trí theo diễn biến sân khấu.

Xử lý ánh sáng sân khấu và chuyển động

Bên cạnh khoảng cách, sự chênh lệch giữa vùng sáng và vùng tối cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hình ảnh tại concert. Ánh đèn rọi trực tiếp vào nghệ sĩ, hậu cảnh tối và hệ thống đèn LED nhiều màu tạo ra những điều kiện ghi hình phức tạp.

Trên X500 Pro Max, Camera Chính ZEISS với công nghệ TrueDynamic sử dụng cảm biến vivo x Sony LYTIA L910, có dải tương phản động được công bố ở mức 17 EV. Công nghệ này hướng đến việc ghi nhận thông tin ở cả vùng sáng mạnh và vùng tối, qua đó hỗ trợ tái hiện chi tiết sân khấu trong những điều kiện ánh sáng tương phản cao.

Trong khi đó, vivo X500 được trang bị Camera ZEISS Nhạy Sáng Vượt Trội Chuẩn Pro cùng cảm biến vivo x Sony LYTIA 828, bổ sung lựa chọn cho nhu cầu quay chụp trong không gian biểu diễn.

Hiệu quả thực tế của các công nghệ này cần được đánh giá qua hình ảnh và video ghi nhận tại sự kiện, đặc biệt ở những tình huống có ánh sáng phức tạp, chủ thể chuyển động nhanh hoặc người dùng sử dụng mức zoom cao.

Tùy chỉnh khung hình, tạo dấu ấn riêng cho fancam

Không chỉ tập trung vào khả năng chụp xa, vivo X500 Series còn phát triển các tính năng hỗ trợ bố cục khi quay video. Video Fancam Tự Động Căn Chỉnh Khung Hình trên hai thiết bị hỗ trợ điều chỉnh bố cục theo vị trí và chuyển động của nghệ sĩ.

Với Chế Độ Sân Khấu 3.0, người dùng có thể lựa chọn các kiểu khung hình toàn thân, nửa người hoặc cận cảnh, tùy theo nội dung muốn ghi lại. Khung hình toàn thân phù hợp với các tiết mục vũ đạo, trong khi góc quay cận giúp tập trung vào biểu cảm và những khoảnh khắc tương tác của nghệ sĩ với khán giả.

Kết hợp với Video Màu Sắc Điện Ảnh 4K, các tính năng này hướng đến việc mở rộng khả năng sáng tạo nội dung cá nhân, giúp người dùng lưu giữ không khí, màu sắc và những diễn biến đáng nhớ của đêm diễn theo góc nhìn riêng.

Thông qua hoạt động trải nghiệm tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, vivo X500 Series giới thiệu cách tiếp cận nhiếp ảnh di động tập trung vào nhu cầu quay chụp sự kiện âm nhạc. Các công nghệ zoom xa, chống rung, theo dõi chủ thể và căn chỉnh khung hình là những yếu tố đáng chú ý đối với người dùng thường xuyên tham gia concert và muốn tự tạo những đoạn fancam của mình.

Với thông điệp “Điện Ảnh Chuẩn ZEISS, Vươn Tầm Kiến Tạo”, dòng sản phẩm hướng đến việc kết hợp công nghệ camera với nhu cầu sáng tạo nội dung trong những bối cảnh sử dụng thực tế.

vivo X500 Series mở chương trình đặt trước từ ngày 20/10

Theo thông tin từ chương trình, vivo X500 Series mở đặt trước tại hệ thống Thế Giới Di Động từ ngày 20/10 đến ngày 7/11. Tổng giá trị ưu đãi được công bố lên đến 18 triệu đồng, bao gồm ưu đãi trực tiếp lên đến 7 triệu đồng, chương trình trả chậm lãi suất 0%, trả trước 0 đồng, bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ mặt lưng và camera trong 12 tháng, cùng chính sách thu cũ trợ giá đến 3 triệu đồng.

Khách hàng còn được giới thiệu gói Google AI Pro miễn phí trong 3 tháng với 5 TB dung lượng lưu trữ đám mây. Đặc biệt, chương trình có 60 bộ quà tặng giới hạn dành cho khách hàng đặt trước.