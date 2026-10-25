Vinh danh những công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Tôn vinh những Công nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026

Tối 24/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Có 10 công nhân thuộc 5 nhóm lĩnh vực được vinh danh, ghi nhận những nỗ lực, sáng kiến và đóng góp trong lao động, sản xuất.

Lãnh đạo và các công nhân tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Các gương mặt được tuyên dương là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, năng lực sáng tạo và sự nỗ lực vươn lên trong công việc.

Công nhân Việt Nam tiêu biểu 2026 ghi dấu bằng nỗ lực và sáng kiến

Vượt qua quy trình xét chọn từ cơ sở đến cấp Tổng Liên đoàn, 10 công nhân được vinh danh tại chương trình đến từ 5 nhóm lĩnh vực. Mỗi cá nhân có quá trình phấn đấu và đóng góp riêng, thể hiện tinh thần học hỏi, sáng tạo và nỗ lực nâng cao hiệu quả công việc.

Các đại biểu và đại diện tổ chức công đoàn tham dự Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Trong số những gương mặt được tuyên dương, chị Huỳnh Thị Lý, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, chia sẻ về hành trình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, duy trì tinh thần lạc quan và không ngừng học hỏi. Sự hỗ trợ từ công đoàn và doanh nghiệp cũng góp phần giúp chị có thêm động lực phấn đấu, đạt được thành tích trong công việc.

Mặc dù cuộc sống của tôi bủa vây rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn chồng chất, nhưng tôi vẫn là lạc quan, ham học hỏi và cố gắng nỗ lực mỗi ngày. Công đoàn và công ty hỗ trợ giúp đỡ nên tôi có ý chí vươn lên, đạt được thành tích Công nhân tiêu biểu năm 2026, tôi rất vinh dự và xúc động. Chị Huỳnh Thị Lý, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam

Anh Hoàng Ngọc Hiến, Công ty Cổ phần Chế tạo Cơ khí Chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, cho biết các sáng kiến xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của người thợ đã góp phần rút ngắn thời gian làm việc, tận dụng chi phí và nâng cao năng suất lao động. Với anh, giải thưởng là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời tiếp thêm động lực để tiếp tục nỗ lực trong công việc.

Công nhân Việt Nam tiêu biểu 2026 cần được tạo cơ hội phát triển kỹ năng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến biểu dương, chúc mừng 10 công nhân được vinh danh; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của gần 18 triệu công nhân trên khắp cả nước.



Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tạo cơ hội để mỗi công nhân được học tập suốt đời, thường xuyên cập nhật kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng xanh và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo. Đây là những nội dung được đặt ra nhằm giúp người lao động tiếp tục nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Đông đảo đại biểu, cán bộ công đoàn và người lao động tham dự chương trình tuyên dương tại Hà Nội

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được yêu cầu nghiên cứu hình thành mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi và người có sáng kiến trên phạm vi cả nước. Mạng lưới này hướng đến việc kết nối người lao động với cơ sở đào tạo, chuyên gia và doanh nghiệp để truyền nghề, hướng dẫn sáng tạo và hỗ trợ đồng nghiệp.

Nhân rộng sáng kiến, phát huy vai trò công nhân tiêu biểu

Việc tuyên dương không chỉ ghi nhận thành tích của các cá nhân mà còn hướng đến lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân. Những kinh nghiệm và sáng kiến từ thực tiễn sản xuất có thể trở thành nguồn tham khảo để người lao động học hỏi, nâng cao kỹ năng và cải thiện hiệu quả công việc.

Những công nhân tiêu biểu được vinh danh, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong lao động, sản xuất

Định hướng được nhấn mạnh tại chương trình là phát huy vai trò của những công nhân tiêu biểu như các hạt nhân trong hoạt động truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp. Qua đó, các sáng kiến có giá trị được tạo điều kiện nhân rộng, góp phần phát huy năng lực và đóng góp của đội ngũ công nhân Việt Nam.



