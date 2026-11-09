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Sức khỏe

Việt Nam tiếp nhận chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản

KHANH PHẠM
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Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul đã hoàn tất chuyển giao toàn diện công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản, mở ra bước tiến mới trong y học tái tạo và điều trị ung thư ngay trong nước.

Việt Nam tiếp nhận chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn công nghệ sinh học Grandsoul Nara trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư của Nhật Bản.

Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng khi y tế Việt Nam hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế, đưa Việt Nam trở thành số ít các quốc gia trong khu vực châu Á làm chủ hoàn toàn "công nghệ lõi" trong trị liệu tế bào với tiêu chuẩn chất lượng và độ an toàn tương đồng Nhật Bản.

Nền tảng y học tái tạo hàng đầu thế giới "về đích" tại Việt Nam

Nhật Bản hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, tế bào miễn dịch, sở hữu ba giải Nobel y sinh liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này.

Thông qua quá trình thẩm định khắt khe từ các chuyên gia Nhật Bản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về hạ tầng công nghệ, quy trình kỹ thuật, trang thiết bị và quản lý chất lượng. Quá trình tiếp nhận và làm chủ công nghệ lõi diễn ra nhanh chóng, vượt thời gian dự kiến.

Trọng tâm chuyển giao gồm hai nhóm công nghệ chính được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt:

  • Công nghệ tế bào gốc trung mô (MSC): Phân lập, nuôi cấy và biệt hóa tế bào gốc từ mô mỡ tự thân của người bệnh, có khả năng điều hòa miễn dịch và sửa chữa mô, ứng dụng trong bệnh lý thần kinh (sa sút trí tuệ, đột quỵ), tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và trẻ hóa da.
  • Công nghệ tế bào miễn dịch tự nhiên (NK): Phân lập và hoạt hóa tế bào miễn dịch từ máu người bệnh để tăng cường khả năng nhận diện, tiêu diệt tế bào bất thường, mở ra hướng bổ sung trong phác đồ điều trị ung thư đa mô thức (phối hợp cùng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích).

Tối ưu hóa cơ hội điều trị chất lượng cao cho người bệnh trong nước

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chia sẻ sự kiện này giúp người bệnh Việt Nam không còn phải tốn kém chi phí lớn để sang Nhật Bản hay nhiều nước khác, mà có thể tiếp cận công nghệ chính hãng "chuẩn Nhật Bản" ngay tại trong nước với chi phí thấp hơn nhiều lần.

TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh, nhận định liệu pháp miễn dịch giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt căn ở giai đoạn sớm, đồng thời kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ở giai đoạn tiến xa, di căn.

Việc làm chủ công nghệ này không chỉ phục vụ hơn 10.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày tại 5 cơ sở của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát triển du lịch y tế chất lượng cao tại Việt Nam trong kỷ nguyên y học tái tạo hiện đại.


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