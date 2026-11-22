Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác thể thao

Hợp tác thể thao Việt Nam – Lào là nội dung trọng tâm trong buổi làm việc sáng 22/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kingmano Phommahaxay.

Đoàn đại biểu Lào đến TP. Hồ Chí Minh nhân dịp tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện của đoàn Lào. Đồng thời, ông đánh giá cao sự phối hợp giữa hai nước trong lĩnh vực thể thao thời gian qua.

Hợp tác thể thao Việt Nam – Lào được kỳ vọng phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước

Về phía Lào, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay bày tỏ ấn tượng với quy mô và công tác tổ chức lễ khai mạc tối 21/11.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược, hợp tác văn hóa, thể thao giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong giai đoạn 2021–2025, Việt Nam hỗ trợ Lào đào tạo, tập huấn huấn luyện viên và vận động viên. Các môn được hỗ trợ gồm bơi, Wushu, Karate và Pencak Silat.

Riêng năm 2026, Việt Nam tiếp tục tiếp nhận 20 huấn luyện viên, vận động viên bơi của Lào sang tập huấn.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi, hoàn thiện văn bản hợp tác giai đoạn 2026–2030.

Qua đó, hợp tác thể thao Việt Nam – Lào được kỳ vọng phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước.