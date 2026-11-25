55 năm qua, trải qua bao thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, mối quan hệ Việt Nam - Đan Mạch đã không ngừng phát triển sâu rộng và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ nền tảng hữu nghị truyền thống…

Dấu mốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971 đã mở ra một trang sử mới cho quan hệ hai nước. Trải qua nhiều thập niên đồng hành, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (vào tháng 11/2011); nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện (tháng 9/2013); Đối tác Chiến lược Xanh (tháng 11/2023) và hiện nay là Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 10/2026).

Hai bên cũng duy trì hiệu quả trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Nổi bật là: chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nữ hoàng Margrethe và Hoàng tử Henrik (tháng 11/2009); chuyến thăm Việt Nam của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth (tháng 11/2022); chuyến thăm chính thức Đan Mạch của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (tháng 11/2023); chuyến thăm làm việc Đan Mạch của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (tháng 11/2024); chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (tháng 10/2026)...

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Đan Mạch thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc và các tổ chức của Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Liên minh châu Âu (EU), Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 (P4G)…

…đến Đối tác chiến lược toàn diện

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra từ ngày 19 đến 21/10/2026 vừa qua đã trở thành một dấu mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971-25/11/2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước (Copenhagen, 20/10/2026). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên thống nhất thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU) phát triển thực chất, hiệu quả.

Nhiều dư địa hợp tác trên các lĩnh vực

Trong khối Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Đối với Việt Nam, quan hệ với Đan Mạch góp phần mở rộng hợp tác với châu Âu, đa dạng hóa đối tác và tiếp cận kinh nghiệm phát triển tiên tiến. Với Đan Mạch, Việt Nam là nền kinh tế năng động tại Đông Nam Á, có vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại khu vực.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt 720,9 triệu USD; 9 tháng năm 2026 đạt 672,5 triệu USD. Từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được đưa vào thực thi (từ ngày 1/8/2020) đã góp phần phát triển hơn nữa các cơ hội kinh doanh giữa Đan Mạch và Việt Nam, đồng thời tạo dòng chảy thương mại lớn mạnh. Đan Mạch đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 11/2021.

Đan Mạch hiện có hơn 150 doanh nghiệp đang hoạt động và 180 dự án còn hiệu lực ở Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 2,5 tỷ USD. Các dự án của doanh nghiệp Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Một điều quan trọng là trong 55 năm phát triển quan hệ ngoại giao, Đan Mạch luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Với sự ủng hộ và hỗ trợ của lãnh đạo và Chính phủ hai nước, thời gian qua, hai nước đã thúc đẩy nhiều sáng kiến về chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Đan Mạch gồm dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện và cà phê. Giày xuất khẩu của Công ty hoá dệt Hà Tây (Hà Nội). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch đã mở rộng đầu tư tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và định hướng mô hình phát triển mới của Việt Nam.

Sự hiện diện, mở rộng đầu tư ngày càng đông đảo của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam đã tạo ra cơ hội để hai nước hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các giải pháp công nghệ cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo đã được Việt Nam và Đan Mạch triển khai trong thời gian qua như dự án Green Hero Solution - Mô hình tuần hoàn cho hệ thống nông nghiệp và lương thực thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, sự kiện Đà Nẵng-Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn… Đây cũng là động lực khuyến khích giới doanh nghiệp quốc tế tiếp tục thiết lập, mở rộng mạng lưới đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Những bước tiến trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch không chỉ cho thấy sự phát triển thực chất cả về chiều rộng và chiều sâu của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác song phương, mà còn phản ánh quyết tâm của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, hướng đến tương lai phát triển bền vững cho toàn nhân loại.

Về giao lưu nhân dân, trong 55 năm qua, rất nhiều người Việt Nam đã sang Đan Mạch học tập, tham gia các chương trình đào tạo trong khuôn khổ hợp tác phát triển. Theo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen, sự giao lưu nhân dân chính là cách để hai nước tiếp tục hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Việc hai bên đã khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Copenhagen vào tháng 12/2025 đã tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch. Năm 2025, Việt Nam đón gần 40.000 lượt khách Đan Mạch; 8 tháng năm 2026, con số này đã vượt 30.000 lượt…

Với nền tảng vững chắc là tình hữu nghị được vun đắp qua 55 năm cùng những điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, nhất là về kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam và Đan Mạch đang đứng trước cơ hội tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hạ tầng xanh. Chắc chắn trong thời gian tới, nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ đưa hai dân tộc Việt Nam và Đan Mạch đến gần nhau hơn nữa, cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển xanh bền vững.

Nguồn: https://baotintuc.vn/viet-nam-dan-mach-cung-huong-toi-tuong-lai-xanh-thinh-vuong-va-ben-vung-post1405680.html