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Xã hội

Vây bắt đối tượng xâm hại con riêng của người tình rồi quay clip để uy hiếp

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Có quan hệ tình cảm với chị N., Lợi được người tình đưa đến sống chung tại phòng ở dành cho công nhân, Lợi đã xâm hại con riêng của chị N rồi dùng điện thoại quay lại uy hiếp, khi bị lộ, Lợi bỏ trốn và bị cảnh sát vây bắt thành công.

Ngày 2/11, thông tin cho biết, Công an xã Thường Tân, TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an xã Bắc Tân Uyên, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh truy xét và bắt giữ thành công đối tượng Mang Lợi (SN 1984, quê tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, chị V.T.B.N. có quan hệ tình cảm với Mang Lợi và đưa đối tượng về sinh sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân.

Khoảng 3 tháng trước, lợi dụng thời điểm chị N. đi làm, chỉ có đối tượng Lợi và con gái riêng của chị N. ở nhà, Lợi đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé, đồng thời sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh sự việc.

Mang Lợi tại cơ quan công an

Mang Lợi thời điểm bị khống chế

Sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu bé không được kể lại sự việc với bất kỳ ai. Đến ngày 25/10, trong quá trình sử dụng điện thoại của Lợi, chị N. phát hiện đoạn video có nội dung liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em nên đã nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thường Tân đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm đối tượng. Sau khi phát hiện hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng Mang Lợi đã bỏ trốn, lẩn trốn tại khu vực rừng cây chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, truy tìm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì, quyết tâm và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, đến ngày 1/11, Công an xã Thường Tân cùng Công an xã Bắc Tân Uyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng Mang Lợi.

Qua vụ việc, Công an xã Thường Tân khuyến cáo các bậc phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm, quản lý, chăm sóc và bảo vệ con em mình; trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng tránh các hành vi xâm hại.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh

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