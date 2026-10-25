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Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Công tác chuẩn bị cho Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 đang hoàn tất, sẵn sàng cho đêm diễn lúc 20 giờ tối nay (25/10) tại Nhà hát Truyền hình HTV. Với chủ đề “Mãi một vầng trăng”, chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến những tiết mục cải lương đặc sắc và những cuộc hội ngộ giàu cảm xúc.

Gặp lại những giọng ca gắn bó với sân khấu cải lương

Trong không khí chuẩn bị cho chương trình, những tiết mục kết hợp âm nhạc, vọng cổ và vũ đạo sẽ góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đậm bản sắc cải lương. Mở đầu là ca cảnh “Cung tơ hòa điệu – Mãi một vầng trăng”, với sự tham gia của NSƯT Vũ Luân cùng các nghệ sĩ Thy Vân, Thy Nhung, Mai Yến và nhóm múa Việt Hải.

Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 1.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 2.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 3.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 4.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 5.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 6.

Các nghệ sĩ chuẩn bị cho chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 với chủ đề “Mãi một vầng trăng” (Ảnh: Đức Nhân)

Bên cạnh những màn trình diễn được dàn dựng công phu, chương trình dành thời lượng để nghệ sĩ chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề. Cuộc giao lưu cùng nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng sẽ mang đến góc nhìn về nhịp vọng cổ, nghệ thuật ca hơi dài và những dấu ấn riêng trong phong cách biểu diễn. Đây cũng là dịp để khán giả hiểu thêm về quá trình gìn giữ, phát huy những kỹ thuật ca diễn đặc trưng của sân khấu cải lương.

Những cuộc hội ngộ nối dài ký ức

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của NSND Minh Vương và NSND Lệ Thủy qua bài ca “Bánh Bông Lan”. Không chỉ mang đến một tiết mục quen thuộc, cuộc hội ngộ còn gợi nhắc chặng đường nghệ thuật và sự đồng hành của những giọng ca đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 7.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 8.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 9.

Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, tiếp nối tình yêu dành cho sân khấu cải lương (Ảnh: Đức Nhân)

Chương trình còn có sự góp mặt của NSND Hữu Quốc, NSƯT Kim Tử Long, NSND Trọng Phúc cùng nhiều nghệ sĩ ở các thế hệ khác nhau. Sự kết hợp này tạo nên màu sắc đa dạng cho đêm diễn, đồng thời thể hiện sự tiếp nối giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và lớp nghệ sĩ đang tích cực đóng góp cho sân khấu truyền thống.

Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 10.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 11.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 12.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 13.
Sẵn sàng cho đêm hội ngộ những giọng ca cải lương tại Vầng trăng cổ nhạc số 266- Ảnh 14.

Nghệ sĩ Châu Thanh và NSƯT Phượng Hằng giao lưu về nghệ thuật ca vọng cổ (Ảnh: Đức Nhân)

Với chủ đề “Mãi một vầng trăng”, chương trình hướng đến thông điệp về tình yêu nghệ thuật bền bỉ, sự trân trọng dành cho những thế hệ đi trước và mối gắn kết giữa người nghệ sĩ với khán giả. Ánh trăng trở thành hình ảnh xuyên suốt, tượng trưng cho những giá trị cải lương vẫn được gìn giữ và lan tỏa qua thời gian.

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 266 dự kiến ghi hình lúc 20 giờ ngày 25/10/2026 tại Nhà hát HTV, phát sóng từ 21 giờ trên HTV9, FM 99.9 MHz và các nền tảng số của HTV.

Quý vị có thể mua vé tại đây để thưởng thức những tiết mục cải lương đặc sắc tại Vầng trăng cổ nhạc số 266

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