Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; Xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0); Xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

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