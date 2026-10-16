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Thể thao

CEO USOPC: Olympic tổ chức phân tán địa điểm sẽ ngày càng phổ biến

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Bà Sarah Hirshland - Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC), nhận định mô hình tổ chức Olympic tại nhiều địa điểm sẽ ngày càng phổ biến. Quy mô Thế vận hội ngày càng lớn khiến các nước chủ nhà gặp nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng, chi phí và hậu cần.

Olympic phân tán địa điểm trở thành xu hướng

Ngày 15/10, phát biểu tại Hội nghị Quản lý Thể thao của Đại học Columbia ở New York, bà Sarah Hirshland - Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) cho rằng việc tổ chức Olympic tại nhiều địa điểm đang dần trở thành xu hướng. 

CEO USOPC: Olympic tổ chức phân tán địa điểm sẽ ngày càng phổ biến- Ảnh 1.

Theo bà, quy mô ngày càng lớn của sự kiện khiến các nước khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu cơ sở hạ tầng tại một địa điểm duy nhất (Ảnh: Reuters)

Thế vận hội mùa đông Milano Cortina gần đây được các quan chức Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đánh giá là thành công. 

CEO USOPC: Olympic tổ chức phân tán địa điểm sẽ ngày càng phổ biến- Ảnh 2.

Đây là kỳ Olympic mùa đông đầu tiên áp dụng mô hình tổ chức phân tán với các địa điểm thi đấu cách xa nhau (Ảnh: AP)

Mô hình này dự kiến tiếp tục được áp dụng tại Olympic Los Angeles 2028 (LA28). Các môn bóng mềm và canoe slalom sẽ diễn ra tại Oklahoma City. Trong khi đó, các trận bóng đá được tổ chức tại nhiều Thành phố, gồm New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Jose và San Diego.

CEO USOPC: Olympic tổ chức phân tán địa điểm sẽ ngày càng phổ biến- Ảnh 3.

Olympic Los Angeles 2028 có thể trở thành kỳ Thế vận hội mùa hè có quy mô lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh: LA28)

Theo bà Hirshland, Olympic Los Angeles 2028 có thể trở thành kỳ Thế vận hội mùa hè có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô cũng đặt ra những giới hạn về năng lực tổ chức.

Các kỳ Olympic tương lai đối mặt thách thức về chi phí và hậu cần

Thế vận hội mùa đông 2030 tại dãy Alps của Pháp dự kiến áp dụng mô hình tương tự Milano Cortina. 

CEO USOPC: Olympic tổ chức phân tán địa điểm sẽ ngày càng phổ biến- Ảnh 4.

Các địa điểm thi đấu sẽ được bố trí tại Nice và những khu vực thuộc dãy Alps (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, bang New York đã thành lập ủy ban nghiên cứu khả năng phối hợp với Lake Placid đăng cai Olympic mùa đông 2042. Theo phương án này, hoạt động tổ chức sẽ được phân chia giữa 5 quận của New York City và Lake Placid.

Ngược lại, Olympic mùa đông 2034 tại Utah dự kiến tập trung các địa điểm thi đấu trong phạm vi hẹp hơn. 

CEO USOPC: Olympic tổ chức phân tán địa điểm sẽ ngày càng phổ biến- Ảnh 5.

Bà Hirshland nhận định đây có thể là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi trong xu hướng tổ chức phân tán (Ảnh: Olympics)

Đánh giá về các kỳ Olympic mùa hè tiếp theo, lãnh đạo USOPC cho rằng quy mô có thể nhỏ hơn kỳ Thế vận hội tại Los Angeles. Nguyên nhân đến từ nhu cầu cơ sở hạ tầng, chi phí và những khó khăn trong công tác hậu cần.

Bà Hirshland nhấn mạnh, việc tiếp tục mở rộng quy mô sẽ khiến công tác tổ chức ngày càng phức tạp. Vì vậy, Olympic có thể cần xem xét lại phương thức vận hành để đáp ứng những yêu cầu trong tương lai.

Nguồn tin: Reuters 

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