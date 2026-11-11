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Văn hóa - Giải trí

UGREEN hợp tác với POP MART ra mắt phiên bản HACIPUPU

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - UGREEN và POP MART giới thiệu HACIPUPU trong tạo hình "Pháp Sư Nhỏ Giữa Rừng Xanh", lấy cảm hứng từ tinh thần khám phá. Bộ sưu tập đồng thương hiệu dự kiến bắt đầu được hé lộ ngày 12/11.

UGREEN và POP MART, đơn vị sở hữu nhân vật HACIPUPU, lần đầu hợp tác ra mắt phiên bản mới mang tên tiếng Anh The Little Forest Mage, lấy chủ đề "Đánh Thức Nguồn Cảm Hứng".

UGREEN hợp tác với POP MART ra mắt phiên bản HACIPUPU - Ảnh 1.

Nhân vật HACIPUPU trong tạo hình "Pháp Sư Nhỏ Giữa Rừng Xanh", thuộc bộ sưu tập hợp tác giữa UGREEN và POP MART với chủ đề "Đánh Thức Nguồn Cảm Hứng"

HACIPUPU trong hình tượng pháp sư rừng

Trong thông cáo giới thiệu dự án, UGREEN cho biết ý tưởng hợp tác xuất phát từ điểm gặp gỡ giữa công nghệ phục vụ nhu cầu thường ngày và thế giới nhân vật do POP MART phát triển. Theo cách lý giải của doanh nghiệp, công nghệ giúp duy trì các hoạt động sáng tạo, trong khi HACIPUPU đại diện cho sự tò mò và mong muốn tìm hiểu thế giới.

Từ ý tưởng đó, HACIPUPU được đặt vào câu chuyện về một lữ khách vừa rời khu rừng kỳ diệu để bước vào thành phố. Nhân vật vẫn giữ nét hiền lành, nhút nhát nhưng không ngừng khám phá những điều mới và tìm niềm vui trong cuộc sống thường nhật.

Bộ sưu tập HACIPUPU hé lộ theo đợt

Đáng chú ý, bộ sưu tập không được công bố đồng loạt. Theo kế hoạch của UGREEN, hoạt động giới thiệu bắt đầu ngày 12/11; cứ mỗi 10 ngày, một sản phẩm đồng thương hiệu mới sẽ được hé lộ trên website của hãng. Quá trình này tiếp tục cho đến khi toàn bộ bộ sưu tập được giới thiệu.

Về nội dung hợp tác, UGREEN hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm sạc và phụ kiện công nghệ; POP MART phát triển nhân vật và đồ sưu tầm thiết kế. Việc sử dụng HACIPUPU làm hình tượng kết nối hai bên thể hiện cách kết hợp thiết bị phục vụ đời sống với yếu tố văn hóa sưu tầm. Những trải nghiệm cụ thể sẽ rõ hơn khi các sản phẩm lần lượt được giới thiệu.

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