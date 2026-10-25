Tỷ phú Elon Musk thừa nhận đã siết Starlink ở Ucraina

Viết trên nền tảng X, ông Musk nêu rõ: Quân đội Ucraina đã vi phạm các điều khoản dịch vụ của Starlink khi sử dụng dịch vụ thương mại dân sự này cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm mục đích sát thương. Cũng theo ông Musk, lỗ hổng này đã được khắc phục vào tuần trước.

Nhà sáng lập SpaceX cũng khẳng định: Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, là một hệ thống khác, nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh: SpaceX đã đóng góp cho công cuộc phòng thủ của Ucraina nhiều hơn bất kỳ công ty tư nhân nào khác trên thế giới.

Tư liệu: Tỷ phú Elon Musk dự sự kiện tại Washington, DC, Mỹ, tháng 10/2026 (Ảnh: Reuters)

Vài giờ trước tuyên bố trên của ông Musk, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky cho biết tốc độ truy cập các dịch vụ Starlink và Starshield tại nước này đã được khôi phục.

Đây là lần đầu tiên ông Musk công khai thừa nhận đã ra lệnh hạn chế dịch vụ Starlink cho Ucraina. Trước đó một tuần, ông cho biết chỉ có Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc mới có quyền quyết định liên quan đến mọi giới hạn về tốc độ hay cách sử dụng của hai hệ thống Starlink và Starshield.

Tư liệu: Quân nhân Ucraina chuẩn bị các hệ thống internet vệ tinh Starlink tại tiền tuyến, tháng 2/2024 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, các thiết bị đầu cuối Starlink và dịch vụ liên lạc quân sự Starshield gặp vấn đề từ hôm 13/10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, đồng thời gây sức ép buộc Kiev phải ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Các quan chức Ucraina cho biết những hạn chế nêu trên đã cản trở khả năng của quân đội trong việc đánh chặn các máy bay không người lái tấn công của Nga, đồng thời buộc họ phải hủy bỏ một số chiến dịch.