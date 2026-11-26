Tuyết rơi tại Matxcơva từ ngày 24/11 và tăng mạnh trong đêm, khiến nhiều khu vực của thủ đô Nga chìm trong sắc trắng. Tại trung tâm thành phố, lớp tuyết dày tới 18cm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình cùng thời điểm trong năm.

Điện Kremlin và Nhà thờ Thánh Basil phủ tuyết trắng trong đợt thời tiết khắc nghiệt tại Matxcơva

Tuyết rơi tại Matxcơva dày tới 18cm

Theo các cơ quan khí tượng Nga, đợt tuyết rơi bắt nguồn từ một xoáy thuận di chuyển từ vùng Balkan, mang theo lượng tuyết lớn đến Matxcơva và các khu vực lân cận.

Tuyết phủ dày trên những hàng cây, lối đi và công trình kiến trúc tại thủ đô Nga

Trong vòng một ngày, một số trạm quan trắc tại thủ đô ghi nhận lượng giáng thủy tương đương 15-27% mức trung bình tháng 11. Tại một số địa phương thuộc tỉnh Matxcơva, con số này lên tới 60%.

Lớp tuyết tại trạm quan trắc VDNKh ở Matxcơva dày khoảng 12cm, trong khi khu vực trung tâm ghi nhận mức 18 cm, cao hơn mức trung bình 7cm vào thời điểm này trong năm. Một số khu vực ngoại ô cũng ghi nhận lớp tuyết dày khoảng 20cm.

Người dân và du khách di chuyển trên Quảng trường Đỏ giữa khung cảnh tuyết rơi

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết Phobos, cường độ giáng thủy như trong đợt này thường chỉ xuất hiện khoảng 15 năm một lần.

Tuyết rơi tại Matxcơva gây gián đoạn giao thông

Tình trạng tuyết rơi dày đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại bốn sân bay Domodedovo, Vnukovo, Sheremetyevo và Zhukovsky.

Theo số liệu công bố lúc 15 giờ ngày 25/11 (giờ địa phương), có 37 chuyến bay bị hủy và 40 chuyến khác chậm hơn hai giờ. Giao thông đường bộ tại nhiều khu vực cũng gặp khó khăn do tuyết tích tụ và mặt đường trơn trượt.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, cơ quan chức năng duy trì cảnh báo vàng về tuyết, gió mạnh và nguy cơ đóng băng. Dự báo cho thấy tuyết có thể tiếp tục xuất hiện rải rác trong những ngày tới, với cường độ giảm dần vào ngày 27 và 28/11.

Các phương tiện lưu thông trên đường phố Matxcơva trong điều kiện thời tiết có tuyết, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và trơn trượt

Cơ quan giao thông Matxcơva khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng ô tô cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm, để giảm áp lực giao thông.

Các lực lượng chức năng cũng được huy động tăng cường dọn tuyết và xử lý mặt đường nhằm hạn chế tình trạng trơn trượt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.