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Văn hóa - Giải trí

Từng sợ hào quang vụt tắt, biên đạo đứng sau vũ đạo EXO vô địch sau 24 năm

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc, biên đạo múa Back Koo-young lần đầu giành chiến thắng tại một cuộc thi, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp từng có lúc khiến anh hoài nghi về vị trí của mình.

Mới đây, Back Koo-young đã trở thành quán quân chương trình Street World Fighter: Director's War của đài Mnet. Chiến thắng không chỉ mang về chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, mà còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của nam biên đạo sau 24 năm làm nghề.

Từng sợ hào quang vụt tắt, biên đạo đứng sau vũ đạo EXO vô địch sau 24 năm- Ảnh 1.

Chiến thắng tại chương trình Mnet đánh dấu danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của biên đạo Back Koo-young (Ảnh: The Korea Times)

Back Koo-young chia sẻ đã có thời điểm anh cảm thấy bản thân dần mất đi sức hút trong ngành công nghiệp giải trí. Những ý tưởng được đưa ra bởi các đạo diễn trẻ tuổi hơn khiến nam biên đạo không tránh khỏi cảm giác lo lắng về tương lai.

"Tôi từng có khoảng thời gian cảm thấy mọi người trong ngành đều tìm đến mình. Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần mờ nhạt", anh chia sẻ.

Do đó, Back Koo-young xem chiếc cúp lần này như phần thưởng dành cho những nỗ lực mà anh chưa từng từ bỏ, ngay cả khi nghi ngờ về khả năng tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp.

Người đứng sau những màn trình diễn của EXO

Back Koo-young được biết đến rộng rãi với vai trò đạo diễn trình diễn tại SM Entertainment, từng tham gia xây dựng vũ đạo cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như TVXQ!, Super Junior và EXO.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của anh là vũ đạo điệp khúc ca khúc "Ko Ko Bop" của EXO phát hành vào năm 2017. Những động tác đặc trưng trong bài hát từng tạo nên trào lưu nhảy được người hâm mộ hưởng ứng trên toàn cầu.

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Đứng sau nhiều sân khấu K-pop nổi tiếng, Back Koo-young tiếp tục thử thách bản thân với cuộc cạnh tranh giữa các đạo diễn vũ đạo (Ảnh: The Korea Times)

Bên cạnh đó, nam biên đạo còn tham gia xây dựng các tiết mục sân khấu cho nhóm The Boyz tại chương trình Kingdom của Mnet năm 2021.

Năm 2022, Back Koo-young đã dẫn dắt đội nhảy 1MILLION tham gia Street Man Fighter. Tuy nhiên, đội của anh dừng chân ngay trước vòng chung kết. Việc phải ngồi dưới khán đài theo dõi những đối thủ tiếp tục tranh tài từng là trải nghiệm khó khăn đối với nam biên đạo.

Từng sợ hào quang vụt tắt, biên đạo đứng sau vũ đạo EXO vô địch sau 24 năm- Ảnh 3.

Back Koo-young bật khóc khi chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng, khép lại hành trình nhiều thử thách tại chương trình (The Korea Times)

Bốn năm sau, anh trở lại sân chơi cạnh tranh với Street World Fighter: Director's War và đi đến chiến thắng cuối cùng.

Trong đêm chung kết, Back Koo-young vượt qua các đối thủ Kasper, BabyZoo và Bada bằng tiết mục cổ vũ được xây dựng theo chủ đề marathon. Hình ảnh cuộc đua đường dài cũng phản ánh hành trình nhiều thử thách mà anh trải qua trong suốt sự nghiệp.

Nam biên đạo cho biết anh đặc biệt trân trọng chiến thắng này, bởi dù được đánh giá là một trong những nhân vật có vị trí trong ngành suốt 20 năm, khoảng thời gian thực sự được chú ý của anh chưa bằng một nửa chặng đường làm nghề.

Đặt câu chuyện bản thân vào từng màn trình diễn

Theo Back Koo-young, điểm khác biệt của Street World Fighter: Director's War so với công việc thường ngày nằm ở cơ hội được tự do kể câu chuyện của chính mình.

Trong lĩnh vực vũ đạo K-pop, các màn trình diễn thường hướng đến việc đáp ứng kỳ vọng của nghệ sĩ và người hâm mộ. Ngược lại, chương trình cho phép anh ưu tiên góc nhìn sáng tạo cá nhân, kể cả khi những ý tưởng đó có thể vấp phải ý kiến trái chiều.

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Sau nhiều năm đứng sau những màn trình diễn K-pop, Back Koo-young có cơ hội khẳng định dấu ấn cá nhân trên sân khấu thi đấu (Ảnh: The Korea Times)

Với Back Koo-young, một màn trình diễn hiệu quả cần tạo được sự bất ngờ ngay từ đầu, sau đó khiến khán giả dần nhận ra thông điệp và ý nghĩa phía sau. Anh gọi đây là cách kể chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu.

Bắt đầu học nhảy từ năm lớp 5 tại thành phố Changwon, tỉnh Gyeongsang Nam, Back Koo-young sớm xác định muốn theo đuổi con đường đạo diễn từ năm thứ hai trung học cơ sở. Tuy nhiên, anh mất ba năm để thuyết phục gia đình chấp nhận lựa chọn nghề nghiệp này.

Từng sợ hào quang vụt tắt, biên đạo đứng sau vũ đạo EXO vô địch sau 24 năm- Ảnh 5.
Từng sợ hào quang vụt tắt, biên đạo đứng sau vũ đạo EXO vô địch sau 24 năm- Ảnh 6.

Back Koo-young bên gia đình, những người đồng hành cùng anh trên hành trình theo đuổi đam mê vũ đạo (Ảnh: Back Koo-young Instagram)

Nam biên đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng rèn luyện. Anh từng theo dõi các cuộc phỏng vấn của vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna và xem đó là nguồn cảm hứng để duy trì sự tiến bộ.

Theo anh, tài năng có thể tạo lợi thế ban đầu, nhưng nếu thiếu quá trình trau dồi liên tục, một người vẫn có thể dần bị bỏ lại phía sau.

Biên đạo EXO hướng đến sân khấu MAMA Awards 2026

Sau chiến thắng tại Street World Fighter: Director's War, Back Koo-young tiếp tục hướng đến những thử thách mới. Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý sắp tới của anh là dàn dựng sân khấu mở màn cho lễ trao giải MAMA Awards 2026, phần thưởng đi kèm với chiến thắng tại chương trình.

Trước đó, nam biên đạo dự kiến sẽ tham gia chuyến lưu diễn toàn quốc của chương trình, dự kiến khởi động tại Seoul ngày 21/11 và kéo dài đến ngày 19/12.

Từng sợ hào quang vụt tắt, biên đạo đứng sau vũ đạo EXO vô địch sau 24 năm- Ảnh 7.

Biên đạo Back Koo-young chuẩn bị cho những dự án sân khấu tiếp theo sau chiến thắng tại chương trình Mnet (Ảnh: Back Koo-young Instagram)

Dù đã đạt được danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, Back Koo-young cho biết anh không muốn đặt ra những mục tiêu quá xa vời. Thay vào đó, anh lựa chọn tập trung hoàn thành tốt từng nhiệm vụ trước mắt, tin rằng những cơ hội lớn hơn sẽ đến từ quá trình làm việc nghiêm túc.

Với nam biên đạo, chiếc cúp vừa giành được có thể khép lại một chặng đua, nhưng không đồng nghĩa hành trình sáng tạo đã kết thúc.

Nguồn tin: The Korea Times

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