Từ khu nhà ở xã hội Hòa Lợi đến các khu nhà trọ công nhân, mô hình tủ sách cộng đồng được triển khai kết hợp nhiều hoạt động đọc sách, giao lưu và trải nghiệm, giúp người dân tiếp cận sách thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày.

Những đầu sách về lịch sử, văn hóa và Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu, phục vụ nhu cầu tìm hiểu kiến thức của người dân

Tủ sách cộng đồng tại khu nhà ở xã hội

Tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực đã được trao tặng nhằm phục vụ nhu cầu đọc và tìm hiểu kiến thức của cư dân. Hoạt động còn kết hợp với xe thư viện lưu động, tạo điều kiện để người lao động và trẻ em tiếp cận nhiều loại sách ngay tại nơi sinh sống.

Đoàn viên thanh niên sắp xếp sách tại tủ sách cộng đồng, chuẩn bị nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu đọc và học tập của người dân

Đối với công nhân, những cuốn sách mang đến thêm lựa chọn giải trí, học tập sau giờ làm việc. Với các em nhỏ, đây là cơ hội khám phá kiến thức, hình thành thói quen đọc sách và phát triển kỹ năng tự học.

Các em thiếu nhi tham gia hoạt động đọc sách và giao lưu tại không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo thêm cơ hội tiếp cận văn hóa đọc

Việc đưa sách đến khu nhà ở xã hội giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển đến thư viện, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa chung, đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao đời sống tinh thần của các gia đình công nhân.

Tủ sách cộng đồng lan tỏa đến khu nhà trọ

Từ khu nhà ở xã hội, mô hình tủ sách cộng đồng tiếp tục được triển khai tại các khu nhà trọ công nhân. Tại khu nhà trọ của ông Trần Đình Cường, phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh, hoạt động nhận được sự hưởng ứng của phụ huynh và các em thiếu nhi.

Thư viện Bình Dương trao tặng 500 quyển sách cho tủ sách cộng đồng tại khu nhà trọ Trần Đình Cường, phường Thuận An, TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh việc đọc sách tại chỗ, các em còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác như đuổi hình bắt chữ, đoán tên sách, giao lưu kiến thức và nhận quà. Nh ững trải nghiệm này tạo thêm hứng thú đọc sách, đồng thời mang đến môi trường giao lưu, học hỏi cho trẻ em tại khu dân cư.

Các đại biểu, người dân và thiếu nhi tham dự lễ bàn giao tủ sách cộng đồng tại khu nhà trọ Trần Đình Cường

Đằng sau những tủ sách là nỗ lực đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, học tập và nâng cao kiến thức của người lao động cùng gia đình. Đặc biệt, với những người có điều kiện và thời gian hạn chế, việc tiếp cận sách ngay tại nơi ở giúp giảm bớt những trở ngại trong quá trình tìm kiếm thông tin và tự học.

Lễ bàn giao 500 quyển sách cho tủ sách cộng đồng tại khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi, mở rộng nguồn tài liệu phục vụ cư dân

Thông qua hoạt động của Thư viện Bình Dương, những tủ sách cộng đồng đang từng bước đưa văn hóa đọc đến gần hơn với đời sống người dân. Đây cũng là cách tạo dựng không gian học tập, sinh hoạt văn hóa tại khu dân cư, hướng đến xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.