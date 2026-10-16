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Xã hội

Tư liệu quý và hành trình gìn giữ ký ức dân tộc

HUỲNH LAN, TIẾN PHƯỚC, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Sau hơn 65 năm được gia đình gìn giữ qua nhiều biến cố, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình tại Hà Nội vào dịp 30 Tết năm 1961 đã được bà Phạm Thị Sánh, 91 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh tự nguyện trao tặng cho Đảng ủy phường.

Gìn giữ những bức ảnh quý suốt hơn 65 năm

Việc hiến tặng được thực hiện trong khuôn khổ kế hoạch tuyên truyền, vận động của địa phương nhằm bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba bức ảnh đen trắng nguyên gốc, cùng hai ảnh phóng to đã được gia đình bà Phạm Thị Sánh nâng niu, gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.

Tư liệu quý và hành trình gìn giữ ký ức dân tộc- Ảnh 1.
Tư liệu quý và hành trình gìn giữ ký ức dân tộc- Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Sánh chia sẻ câu chuyện gìn giữ những tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt hơn 65 năm

Những người xuất hiện trong ảnh gồm ông Nguyễn Mạnh Từ, chồng bà Sánh, nguyên Thành ủy viên thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Phú Lộc, anh chồng bà. Vào dịp 30 Tết năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm gia đình tại số 121 Hàng Bột, Hà Nội.

Dù trải qua chiến tranh, bom đạn và nhiều lần chuyển nơi sinh sống, gia đình bà Sánh vẫn gìn giữ những bức ảnh như một kỷ vật đặc biệt gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Sánh chia sẻ, ngay cả trong những năm chiến tranh ác liệt, gia đình vẫn cố gắng bảo quản các tư liệu. Với bà, việc trao lại những bức ảnh hôm nay cũng là hoàn thành trách nhiệm được người thân giao phó từ nhiều năm trước.

Trao lại tư liệu, tiếp nối ký ức lịch sử

Tư liệu quý và hành trình gìn giữ ký ức dân tộc- Ảnh 3.
Tư liệu quý và hành trình gìn giữ ký ức dân tộc- Ảnh 4.

Đại diện địa phương tiếp nhận tư liệu do bà Phạm Thị Sánh tự nguyện trao tặng, góp phần phục vụ công tác lưu giữ giá trị lịch sử

Không chỉ bổ sung nguồn tư liệu có giá trị, nghĩa cử của gia đình bà Sánh còn thể hiện tình cảm và trách nhiệm trong việc gìn giữ những dấu ấn lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đại diện Đảng ủy phường Tam Thắng, đây là trường hợp đầu tiên tại địa phương hưởng ứng việc trao tặng tư liệu phục vụ công tác sưu tầm, lưu giữ và phát huy các giá trị lịch sử.

Từ những kỷ vật được gìn giữ trong một gia đình suốt nhiều thập kỷ, các hình ảnh quý nay có thêm cơ hội được bảo tồn và giới thiệu rộng rãi. Qua đó, những ký ức lịch sử tiếp tục được trao truyền, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

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