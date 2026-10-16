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Xã hội

Hội doanh nghiệp tăng cường hợp tác, lan tỏa trách nhiệm xã hội

NGỌC QUÍ, THIỆN TÙNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Hội Doanh nghiệp phường Gia Định và Thạnh Mỹ Tây tăng cường kết nối giao thương, mở rộng hợp tác và gây quỹ từ thiện thông qua các hoạt động giao lưu, đấu giá sản phẩm.

Doanh nghiệp kết nối giao thương, mở rộng hợp tác

Hội Doanh nghiệp phường Gia Định phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai phường, ban chấp hành, hội viên doanh nghiệp và các hội bạn. Chương trình tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động kinh doanh.

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Đại diện lãnh đạo hai phường và các hội viên doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại chương trình kết nối doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Doanh nghiệp chung tay, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đấu giá các sản phẩm do doanh nghiệp hội viên giới thiệu. Toàn bộ số tiền thu được được đóng góp vào quỹ từ thiện của Hội, góp phần phát huy tinh thần tương trợ và chung tay thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Hội doanh nghiệp tăng cường hợp tác, lan tỏa trách nhiệm xã hội - Ảnh 2.
Hội doanh nghiệp tăng cường hợp tác, lan tỏa trách nhiệm xã hội - Ảnh 3.

Đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá các sản phẩm tại chương trình giao lưu, kết nối giữa Hội Doanh nghiệp phường Gia Định và Hội Doanh nghiệp phường Thạnh Mỹ Tây

Thông qua chương trình, hai hội doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các hội viên, đồng thời phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

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