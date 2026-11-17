TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 11,5 triệu xe máy và khoảng 1,28 triệu ô tô đang lưu hành. Mật độ phương tiện lớn, trong khi nhu cầu đi lại ngày càng tăng, khiến áp lực ô nhiễm không khí từ khí thải trong giao thông trở thành vấn đề đáng quan tâm.

TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 11,5 triệu xe máy và khoảng 1,28 triệu ô tô đang lưu hành

Trước thực tế này, TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án kiểm soát khí thải phương tiện, trong đó có phương án hình thành vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế các phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Hành động giảm khí thải cần đi đôi với chính sách hỗ trợ

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai lấy ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động trong việc thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và chuyển đổi sang xe điện.

Đối với tài xế công nghệ, xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là công cụ tạo thu nhập hằng ngày

Đối với lực lượng tài xế công nghệ, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là công cụ tạo thu nhập hằng ngày. Do đó, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được đánh giá là giải pháp có tiềm năng giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm khói bụi và tiếng ồn. Tuy nhiên, chi phí đầu tư phương tiện mới vẫn là một trong những trở ngại đáng kể.

Bên cạnh đó, điều kiện sinh hoạt và cơ sở hạ tầng phục vụ việc sạc xe điện cũng đặt ra không ít khó khăn. Đặc biệt, nhiều tài xế đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nơi chủ nhà chưa cho phép sạc pin, gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng phương tiện.

Cần chính sách hỗ trợ phù hợp với người lao động

Từ thực tế trên, việc kiểm soát khí thải phương tiện cần đi đôi với các chính sách hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho lực lượng lao động gắn bó với xe máy. Trong đó, cần có cơ chế phối hợp giữa TP. Hồ Chí Minh, nghiệp đoàn và các đơn vị vận tải công nghệ nhằm xây dựng chính sách chuyển đổi rõ ràng, minh bạch.

Việc kiểm soát khí thải phương tiện cần đi đôi với các chính sách hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho lực lượng lao động

Các nội dung được quan tâm gồm hỗ trợ một phần chi phí mua xe mới, kiểm định khí thải và có cơ chế bảo đảm quyền lợi khi tài xế đổi phương tiện. Đồng thời, cần ưu tiên nhóm công nhân, người lao động có thu nhập thấp để tạo điều kiện tham gia quá trình chuyển đổi xanh.

Lộ trình kiểm soát khí thải tại TP. Hồ Chí Minh

Theo lộ trình chung, từ ngày 1/7/2027, TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kiểm định khí thải xe mô tô và xe gắn máy. Trong thời hạn 18 tháng kể từ khi bắt đầu thực hiện, các phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP phải thực hiện đúng quy định kiểm định khí thải.

Cùng với đó, từ tháng 7/2027, TP. Hồ Chí Minh sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với diện tích khoảng 930 ha. Đến năm 2029, phạm vi này dự kiến mở rộng ra khu vực Vành đai 2.

Việc triển khai các giải pháp kiểm soát khí thải không chỉ hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng không khí mà còn đặt ra yêu cầu cân bằng giữa chuyển đổi xanh và bảo đảm sinh kế cho người lao động.



