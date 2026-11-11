Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế sau 70 năm phát triển

Cờ thi đua của UBND TP. Hồ Chí Minh và Chính phủ trao tặng cho Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) tại lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956 - 2026)



Từ Trường Huấn nghiệp Gò Vấp đến đại học đa ngành

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân; Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là Trường Huấn nghiệp Gò Vấp, thành lập ngày 11/11/1956. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà trường không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành.

Không gian trang trí và quang cảnh trang trọng tại hội trường trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (11/11/1956 - 11/11/2026)

Hiện nay, IUH có hơn 43.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh; 16 khoa, 4 viện cùng hơn 60 chương trình đào tạo. Nhà trường cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực như công nghiệp, công nghệ, kinh tế và dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Không chỉ chú trọng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cũng được nhà trường đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, IUH có 78 công nghệ, sản phẩm nghiên cứu được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ; hơn 20 sản phẩm và giải pháp công nghệ được chuyển giao, thương mại hóa.

Đổi mới đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Đại diện lãnh đạo phát biểu tại buổi lễ và các đại biểu, khách mời, giảng viên tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập trường

Ghi nhận những thành quả nhà trường đạt được trong suốt 70 năm qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị IUH tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển mới. Trong đó, nhà trường cần xác định rõ vị trí, sứ mạng và đóng góp đối với sự phát triển của ngành Công Thương; đặt chất lượng đào tạo và yêu cầu phát triển giáo dục đại học ở vị trí trung tâm.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tạo chuyển biến thực chất trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, qua đó nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành cũng như đất nước.

Dịp này, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, thành tựu của nhà trường trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, đồng thời là động lực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.