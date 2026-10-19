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Giáo dục

Trường có 4 ca não mô cầu ở TP. Hồ Chí Minh tạm dừng bán trú, duy trì học trực tiếp

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Trường THCS Hai Bà Trưng tạm dừng bán trú, tiếp tục dạy học trực tiếp và tăng cường phòng dịch sau khi ghi nhận 4 ca não mô cầu.

Trường có 4 ca não mô cầu ở TP. Hồ Chí tạm dừng bán trú, duy trì học trực tiếp - Ảnh 1.

Phụ huynh chờ đón con tại Trường THCS Hai Bà Trưng (TP. Hồ Chí Minh) trưa 19/10, sau khi trường ghi nhận 4 ca mắc não mô cầu

Ngày 19/10, Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh) đang tạm dừng tổ chức bán trú, tuy nhiên các hoạt động dạy và học khác vẫn diễn ra bình thường.

Được biết, hiện Trường THCS Hai Bà Trưng đang thực hiện khử khuẩn, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp, đồng thời khuyến cáo đeo khẩu trang trong thời gian ở trường. Giáo viên chủ nhiệm cập nhật thông tin đến phụ huynh qua nhóm lớp.

Việc dừng bán trú khiến các gia đình phải điều chỉnh lịch sinh hoạt, bố trí người đưa đón con.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác do Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng chủ trì đã làm việc trực tiếp tại trường, kiểm tra tình hình dịch tễ và các biện pháp phòng dịch.

Theo thông tin Sở Y tế công bố trên trang HCDC, chùm bệnh gồm 4 ca não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong ngày 14/10. Ba bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định.

Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa ghi nhận thêm ca não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc. Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần đã uống kháng sinh dự phòng, được giám sát sức khỏe hằng ngày. Ngành y tế cũng mở rộng dự phòng trong nhà trường, nâng tổng số người được dùng thuốc lên 2.031.

Qua đánh giá, ngành y tế xác định chùm ca bệnh được kiểm soát tốt. Sở Y tế và Sở GDĐT thống nhất tiếp tục học trực tiếp, không chuyển sang trực tuyến.

Trạm Y tế xã tiếp tục theo dõi nhóm tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Những người đã uống thuốc dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Nguồn: Lao động


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