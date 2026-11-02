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Kinh tế

Trung tâm Tài chính quốc tế đóng góp gì vào bài toán huy động 1,7 triệu tỷ đồng mỗi năm cho Thành phố?

HỒNG DIỄM, TUẤN NGỌC, THÁI PHƯƠNG, THU HẢI, MINH KHANG
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh cần huy động khoảng 1,7 triệu tỷ đồng mỗi năm để phát triển. Giữa áp lực lớn về nguồn vốn, Trung tâm Tài chính Quốc tế kỳ vọng sẽ thực hiện giao dịch đầu tiên ngay trong tháng 11 này.

Đột phá huy động vốn hạ tầng qua VIFC FastTrack và trái phiếu đô thị

Doanh nghiệp công nghệ tài chính này đang triển khai xây dựng VIFC FastTrack. Đây là nền tảng đóng vai trò kết nối thông tin, nguồn lực cùng các cơ hội hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Chúng tôi kỳ vọng cơ chế sandbox của VIFC tại TP. Hồ Chí Minh giúp tiếp cận thị trường và môi trường thử nghiệm sản phẩm. Đồng thời, cơ chế này giúp đánh giá tính khả thi trên thị trường cũng như định vị rủi ro pháp lý để hoàn thiện trước khi phát hành rộng rãi.
Bà Phạm Nguyễn Bảo Ngọc - Chuyên gia phát triển sản phẩm VIFC FastTrack, TiniGroup

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, 10 công ty thành viên đầu tiên chính thức ra mắt với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 đạt khoảng 2,7 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh: Tận dụng Trung tâm Tài chính quốc tế để thu hút vốn đầu tư trọng điểm - Ảnh 1.

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, 10 công ty thành viên đầu tiên đã chính thức ra mắt với tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 đạt khoảng 2,7 tỷ USD

Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng và dự án PPP tại TP. Hồ Chí Minh

Từ nền tảng hệ sinh thái này, VIFC tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển trọng tâm sang kết nối nguồn vốn trực tiếp với các dự án cụ thể. Nhằm cụ thể hóa cơ chế huy động vốn theo Luật Phát triển đô thị, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình.

TP. Hồ Chí Minh hiện đang triển khai gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Thành phố cũng sở hữu danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2026 - 2031.

TP. Hồ Chí Minh: Tận dụng Trung tâm Tài chính quốc tế để thu hút vốn đầu tư trọng điểm - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh: Tận dụng Trung tâm Tài chính quốc tế để thu hút vốn đầu tư trọng điểm - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh: Tận dụng Trung tâm Tài chính quốc tế để thu hút vốn đầu tư trọng điểm - Ảnh 4.

Thành phố cũng sở hữu danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2026 - 2031

Việc phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ mở ra cơ hội lớn giúp TP. Hồ Chí Minh tiếp cận nguồn lực để phát triển các dự án. Đồng thời, điều này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường trái phiếu quốc tế - một trong bốn trụ cột sản phẩm chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh .

Lộ trình thử nghiệm và bài toán lãi suất phát hành trái phiếu quốc tế

Thành phố đã có kế hoạch và lộ trình chi tiết về việc phát hành trái phiếu quốc tế. Trước mắt, TP. Hồ Chí Minh sẽ thử nghiệm phát hành khoảng 100 triệu USD cho các dự án quy mô vừa. Sau khi đánh giá hiệu quả, Thành phố sẽ mở rộng các đợt phát hành lớn hơn lên đến hàng tỷ USD để tập trung đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các tuyến metro.
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Dominic Scriven - Nhà sáng lập, Chủ tịch Dragon Capital, chủ trương kết nối trở lại với thị trường quốc tế của Việt Nam là rất đáng ủng hộ. Tuy nhiên, do Việt Nam đã lâu chưa phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, việc xác định đối tượng nhà đầu tư, mức độ đánh giá cũng như mặt bằng lãi suất phù hợp vẫn còn nhiều vướng mắc. Ông nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần nghiên cứu và bình luận thận trọng về bài toán chênh lệch lãi suất trong và ngoài nước trước khi triển khai.

TP. Hồ Chí Minh: Tận dụng Trung tâm Tài chính quốc tế để thu hút vốn đầu tư trọng điểm - Ảnh 5.

Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh họp xem xét các chính sách, nền tảng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC)

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhận định đợt phát hành đầu tiên chắc chắn mang lại nhiều thách thức nhưng cũng sở hữu ý nghĩa chiến lược nhất. Đợt phát hành này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho uy tín của Thành phố trên thị trường vốn quốc tế, mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo. Đồng thời, bước đi này cũng mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp tiếp bước phát hành thành công tại VIFC.

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