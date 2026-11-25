Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-21 rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, đêm 31/10/2025. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, tàu Thần Châu-24 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F (Long March-2F) từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Tây Bắc Trung Quốc.

Ba thành viên phi hành đoàn gồm chỉ huy kiêm phi công tàu vũ trụ Tang Hongbo, kỹ sư hàng không vũ trụ Wu Yi và phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali.

Chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên chương trình đưa người vào vũ trụ của Trung Quốc có sự tham gia của cả phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài.

Nguồn: https://baotintuc.vn/trung-quoc-lan-dau-dua-phi-hanh-gia-nuoc-ngoai-len-tram-vu-tru-post1405703.html