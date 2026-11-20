Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Estonia Ülle Madise (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Tại cuộc tiếp kiến sau lễ trình Thư Ủy nhiệm, Tổng thống Cộng hòa Estonia Ülle Madise đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Estonia.

Tổng thống Ülle Madise bày tỏ mong muốn hai nước mở rộng hợp tác về kinh tế, giáo dục và du lịch, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và phát triển chính phủ số. Tổng thống khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Estonia. Hai bên trao đổi về việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Estonia (1992-2027).

Trước thực tế kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn so với tiềm năng, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm đề nghị, tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) để mở rộng thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên gấp đôi mức hiện nay.

Đại sứ nhấn mạnh việc triển khai ba bản ghi nhớ được ký trong chuyến thăm chính thức Estonia của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 6/2025, gồm hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hợp tác về chuyển đổi số và kinh tế số, và hợp tác phát triển cảng biển thông minh giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Tallinn.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm thực hiện nghi thức ghi Sổ vàng lưu niệm sau Lễ trình Thư Ủy nhiệm (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cung cấp)

Hai bên cũng trao đổi về chia sẻ kinh nghiệm phát triển chính phủ số, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học và viện nghiên cứu, mở rộng trao đổi sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoàng Diệu Tâm cảm ơn các cơ quan chức năng và nhân dân Estonia đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Estonia; bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục đóng góp cho xã hội sở tại và phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Hướng tới dấu mốc 35 năm quan hệ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan sẽ phối hợp với các đối tác Estonia triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể, mở thêm cơ hội học tập, giao lưu và kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Nguồn: Báo Nhân Dân