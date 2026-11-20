Chính quyền bang Odisha cho biết công tác sơ tán vẫn đang diễn ra. Khoảng 7.900 điểm trú ẩn tạm thời đã được thiết lập cho hàng chục ngàn người. Nhà chức trách cũng ra lệnh đóng cửa các trường học tại những khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Người dân tại khu vực ven biển bang Odisha (Ấn Độ) di chuyển thuyền nhỏ trước nguy cơ mưa lớn và ngập lụt do bão

Rajesh Prabhakar Patil - ủy viên cứu trợ đặc biệt bang Odisha chia sẻ: "Hàng chục đội thuộc các lực lượng phản ứng nhanh thảm họa đã được điều đồng, phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng chữa cháy. Các đội này đã có mặt tại những nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt do ảnh hưởng của bão".

Các chuyên gia khí tượng Ấn Độ dự báo sẽ có mưa lớn trên khắp các khu vực ven biển Odisha, thậm chí một số nơi sẽ có mưa rất lớn. Lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong vòng 24 giờ.

Kể từ năm 1987, đây là lần đầu tiên có 3 cơn bão liên tiếp hình thành ở Vịnh Bengal và đổ bộ vào khu vực này chỉ trong thời gian ngắn.



