Được biết đến với triết lý võ thuật “lấy nhu thắng cương”, Judo không chỉ đề cao sức mạnh thể chất mà còn đòi hỏi sự khéo léo, khả năng kiểm soát và tư duy chiến thuật của mỗi võ sĩ. Tại đấu trường Đại hội, các vận động viên xuất sắc đến từ nhiều địa phương sẽ có cơ hội thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và quyết tâm chinh phục những thứ hạng cao nhất.

Những pha quật ngã mạnh mẽ, kỹ thuật khống chế đối thủ, các tình huống khóa giữ và màn giằng co quyết liệt hứa hẹn tạo nên nhiều diễn biến khó lường. Đặc biệt, chỉ một khoảnh khắc xử lý chính xác cũng có thể quyết định cục diện trận đấu. Vì vậy, bên cạnh nền tảng thể lực, các võ sĩ cần duy trì sự tập trung, khả năng phán đoán và sự bình tĩnh trước từng tình huống trên thảm đấu.

Mỗi trận đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về kỹ thuật mà còn là phép thử về ý chí, tinh thần thể thao và bản lĩnh vượt qua giới hạn của chính mình. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu mang về thành tích cao, góp phần khẳng định vị thế của Judo tại đấu trường thể thao quốc gia.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.