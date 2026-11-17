Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling ngày 17/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các nội dung Bowling diễn ra từ ngày 13/11 đến 20/11/2026 tại Trung tâm Bowling Super Lanez, số 446 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh (khu vực I). Giải đấu có 12 nội dung tranh tài, gồm đơn, đôi, đồng đội 3, đồng đội 6 và Master dành cho nam, nữ. Với đặc thù đòi hỏi sự tập trung, độ chính xác và khả năng kiểm soát kỹ thuật, Bowling hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài đáng chú ý. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trên các kênh HTV4, HTV Thể thao và nền tảng số của HTV.



