Trực tiếp Taekwondo - 9g ngày 27/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Taekwondo được tổ chức từ ngày 25/11 đến 29/11/2026 tại Nhà thi đấu TDTT phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu có 24 nội dung tranh huy chương gồm 16 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ. Ngoài ra, còn có 3 nội dung đối kháng đồng đội và 5 nội dung thi quyền Poomsae.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Taekwondo sáng 27/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.