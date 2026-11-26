Kurash TP. Hồ Chí Minh bứt phá với 2 HCV ngày cuối

Ngày thi đấu cuối cùng môn Kurash chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn. Các võ sĩ nỗ lực giành thêm thành tích trước khi giải đấu chính thức khép lại.

Đội tuyển Kurash TP. Hồ Chí Minh có thêm hai tấm HCV. Ở hạng cân dưới 78kg nữ, võ sĩ Dương Thị Quỳnh Như giành chiến thắng 1-0 trước Hoàng Bùi Thùy Linh của Đồng Nai.

Cả 2 võ sĩ thi đấu hết mình

Tại hạng cân dưới 100kg nam, Trần Thanh Hiền cũng mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Võ sĩ TP. Hồ Chí Minh vượt qua Sơn Hoàng Dũng của Cà Mau với tỷ số 1-0.

Những cú đòn được tung ra trong trận đấu

Hai chiến thắng giúp Kurash TP. Hồ Chí Minh tạo nên cú bứt phá đáng chú ý trong ngày tranh tài cuối cùng. Đồng thời, đội chủ nhà tiếp tục cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.

Kurash TP. Hồ Chí Minh xếp Nhì toàn đoàn

Dù giành thêm hai HCV và cân bằng số lượng huy chương vàng với đoàn Quân đội, TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa thể vươn lên dẫn đầu toàn đoàn.

Chung cuộc, đoàn Quân đội xếp nhất với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ Nhì với 4 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ. Đoàn Lâm Đồng xếp thứ Ba với 4 HCV và 3 HCĐ

Như vậy, môn Kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại với cuộc cạnh tranh sít sao giữa các đơn vị. Hai tấm HCV trong ngày cuối là dấu ấn đáng chú ý của các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh. Thành tích này cũng ghi nhận những nỗ lực của đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh trong suốt quá trình tranh tài.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/T-3BtZY5bg4?si=949HBQ-FebIcRSe-