Cờ tướng TP. Hồ Chí Minh thắng lớn ở nội dung đôi nam, đôi nữ

Các nội dung cờ tiêu chuẩn môn cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khép lại. Những ván đấu hấp dẫn và kịch tính mang đến nhiều kết quả đáng chú ý.

Trong đó, đội tuyển cờ tướng TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn với 3 HCV trên tổng số 6 nội dung thi đấu. Đáng chú ý, hai chức vô địch ở nội dung đôi nam và đôi nữ đều đến từ những chiến thắng trước các đối thủ mạnh.

Các trận đấu diễn ra gây cấn

Ở nội dung đôi nam cờ tiêu chuẩn, bộ ba Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang và Vũ Quốc Đạt đã thi đấu xuất sắc. Các kỳ thủ mang về HCV cho đội tuyển TP. Hồ Chí Minh sau khi vượt qua những đối thủ cạnh tranh.

Trước đó, các kỳ thủ nữ của TP. Hồ Chí Minh cũng thi đấu thành công. Đội tuyển giành thêm HCV ở nội dung đôi nữ và cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn.

Cờ tướng tiếp tục tranh tài ở các nội dung cờ nhanh

Sau khi hoàn thành các nội dung cờ tiêu chuẩn, môn cờ tướng tại Đại hội vẫn còn hai ngày tranh tài. Các kỳ thủ sẽ tiếp tục cạnh tranh ở những nội dung cờ nhanh gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội.

Những cuộc tranh tài hấp dẫn tại môn cờ tướng

Với 3 HCV giành được ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh đang có khởi đầu thuận lợi. Những ngày thi đấu tiếp theo hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn, khi các kỳ thủ bước vào những nội dung có tốc độ và áp lực thời gian cao hơn.

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https://youtu.be/T-3BtZY5bg4?si=949HBQ-FebIcRSe-