Trực tiếp Bóng ném trong nhà nam (Lào Cai - Hà Nội) - 14g ngày 25/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn bóng ném trong nhà được tổ chức từ ngày 22/11 đến 29/11/2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Khu vực II - Bình Dương). Các đội tuyển tranh tài ở hai nội dung nam và nữ, cùng hướng đến mục tiêu chinh phục những tấm huy chương của Đại hội.

Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ cho hai đội bóng Lào Cai và Hà Nội trong trận đấu lúc 14g ngày 25/11 trên các nền tảng của HTV.