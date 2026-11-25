Khu vực có nguy cơ ngập do triều cường là vùng trũng thấp và vùng ngoài đê bao.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,2 - 4,25m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 25/11 khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Liên quan đến tình hình lũ trên sông Hương, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ nay đến ngày 26/11, lũ trên các sông tiếp tục dao động ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Hiện mực nước trên các sông đang dao động ở trên mức báo động 1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 25/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,49m, trên báo động 1 là 0,49m.

Nguồn: https://baotintuc.vn/trieu-cuong-tai-ven-bien-nam-bo-tiep-tuc-co-xu-huong-tang-post1405843.html