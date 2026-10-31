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Thế giới

Triển lãm về "Nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie"

VIỆT HÙNG, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Triển lãm kỷ niệm 50 năm ngày mất của nhà văn Agatha Christie tại Thư viện Anh, Luân Đôn, đưa công chúng khám phá cuộc đời và sự nghiệp của “nữ hoàng trinh thám” thông qua nhiều tư liệu, hiện vật quý.

Tại Anh, người hâm mộ tiểu thuyết trinh thám đang có thêm cơ hội tìm hiểu về tác giả Agatha Christie - người được xem như "nữ hoàng" của thể loại này.

Diễn ra tại Thư viện Anh ở Luân Đôn, triển lãm "Agatha Christie: Thế giới bí ẩn" kỷ niệm 50 năm ngày mất của nữ nhà văn này.

Triển lãm về nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie - Ảnh 1.

Bức tường chào mừng tại Thư viện Anh hiển thị tên triển lãm "Agatha Christie: A World of Mystery" bên cạnh chiếc máy đánh chữ quen thuộc và kệ trưng bày hàng loạt tựa sách trinh thám xuất sắc của bà

Thông qua những bản thảo, thư từ, ảnh chụp và vật dụng cá nhân, triển lãm khám phá cách Agatha Christie sáng tạo nên các tác phẩm của mình, cũng như xây dựng những nhân vật được yêu mến như thám tử Hercule Poirot và nữ thám tử nghiệp dư Miss Marple.

Triển lãm về nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie - Ảnh 2.

Khách tham quan khám phá không gian trưng bày các tài liệu, bản thảo gốc và các hiện vật y tế cổ – những chất liệu đời thực từng được Agatha Christie sử dụng để đưa các vụ án dùng độc dược vào tác phẩm

Đặc biệt, triển lãm được thiết kế thành 5 không gian trải nghiệm, đáng chú ý trong số đó là toa tàu thập niên 1920, gợi nhớ đến cuốn "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông", từng được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2017.

Triển lãm về nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie - Ảnh 3.

Khách tham quan khám phá không gian trưng bày các tài liệu, bản thảo gốc và các hiện vật y tế cổ – những chất liệu đời thực từng được Agatha Christie sử dụng để đưa các vụ án dùng độc dược vào tác phẩm

Sinh năm 1890 tại thị trấn ven biển Torquay của Anh, Agatha Christie được xem là tiểu thuyết gia bán chạy nhất mọi thời đại, với khoảng hai tỷ bản được tiêu thụ. Triển lãm kéo dài đến tháng 6/2027.

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