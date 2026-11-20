Cơ cấu 100 tác phẩm tại triển lãm TP. Hồ Chí Minh - Daegu

Triển lãm TP. Hồ Chí Minh - Daegu do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc tổ chức. Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu của đoàn đại biểu Daegu, chương trình góp phần thúc đẩy kết nối và hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước.

Triển lãm TP. Hồ Chí Minh - Daegu thúc đẩy kết nối và hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước

Không gian triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm thông qua ngôn ngữ hội họa và nhiếp ảnh. Các nghệ sĩ thành phố Daegu đóng góp 60 tác phẩm và văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 40 tác phẩm.

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm thông qua ngôn ngữ hội họa và nhiếp ảnh

Qua đó, các sáng tác khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống và bản sắc văn hóa của mỗi địa phương. Đặc biệt, tác phẩm của văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh phản ánh diện mạo đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập và nghĩa tình.

Góc nhìn văn nghệ sĩ về triển lãm TP. Hồ Chí Minh - Daegu

Tham quan khu trưng bày, đại diện giới mỹ thuật Hàn Quốc bày tỏ ấn tượng trước các tác phẩm của TP. Hồ Chí Minh.

Ông Roh In Sik - Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với các tác phẩm của các tác giả TP. Hồ Chí Minh qua những màu sắc tươi mới, sinh động và tràn đầy năng lượng. Điều này giúp tôi hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và cảm nhận rõ sự giao thoa văn hóa giữa hai thành phố".

Bên cạnh đó, đại diện giới văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nét phong phú trong các bức tranh Hàn Quốc.

Đại diện giới văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nét phong phú trong các bức tranh Hàn Quốc

"Những bức tranh các bạn mang sang tham gia triển lãm rất tươi sắc, thể hiện tình yêu đất nước cùng niềm yêu nghệ thuật. Đặc biệt, góc nhìn qua sắc màu mỹ thuật của các tác giả rất phong phú", ông Phan Nguyễn Như Khuê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh nhận định.

Ký kết hợp tác công nghiệp văn hóa trong chuyến thăm ngày 19 đến 23/11

Ngoài lễ khai mạc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh, hai địa phương còn triển khai nhiều hoạt động giao lưu chuyên môn. Từ ngày 19 đến 23/11, hai bên tổ chức gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa.

Sự kiện còn triển khai nhiều hoạt động giao lưu chuyên môn

Đồng thời, đại diện hai đơn vị tiến hành ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật. Theo đó, văn bản hợp tác hướng đến việc mở rộng kết nối giữa các hội chuyên ngành của hai thành phố. Nhờ vậy, đội ngũ văn nghệ sĩ hai địa phương có thêm cơ hội trao đổi tác phẩm và mở rộng kết nối.