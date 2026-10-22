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Văn hóa - Giải trí

Triển lãm Giữa dòng hợp lưu: 13 câu chuyện ảnh độc đáo quanh đầm Thị Nại

KHANH PHẠM
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(HTV) - Nhằm mang đến những nhịp đập nghệ thuật mới mẻ cho công chúng, Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu triển lãm nhiếp ảnh tư liệu mang tên “Giữa dòng hợp lưu”. Đây là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động nghệ thuật cộng đồng “Sống cùng dòng sông” 2026, tái hiện bức tranh đời sống phong phú tại vùng duyên hải miền Trung.

Triển lãm Giữa dòng hợp lưu: 13 câu chuyện ảnh độc đáo quanh đầm Thị Nại - Ảnh 2.

Không gian triển lãm (Ảnh: Viện Pháp TP. Hồ Chí Minh)

Lát cắt sinh động về sinh thái và đời sống miền biển

Lấy cảm hứng từ điểm giao thoa giữa các dòng sông và biển lớn tại đầm Thị Nại, 13 dự án nhiếp ảnh trưng bày tại sự kiện mở ra những góc nhìn muôn màu về thiên nhiên và con người. Qua ống kính của các tác giả, người xem có dịp quan sát cận cảnh nhịp sống sinh kế của cư dân địa phương, các nét đẹp văn hóa gắn liền với môi trường nước, cũng như những chuyển dịch của cảnh quan trước áp lực biến đổi khí hậu.

Không chỉ đơn thuần là sự ghi chép thực tế, mỗi bộ ảnh còn đậm nét biểu cảm cá nhân. Triển lãm khẳng định vai trò của nhiếp ảnh tư liệu như một công cụ kết nối thấu cảm, khơi gợi ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường sống xung quanh.

Triển lãm Giữa dòng hợp lưu: 13 câu chuyện ảnh độc đáo quanh đầm Thị Nại - Ảnh 1.

Không gian triển lãm (Ảnh: Viện Pháp TP. Hồ Chí Minh)

Thành quả từ khóa tập huấn thực địa

Toàn bộ tác phẩm được hoàn thiện sau 5 ngày khảo sát thực địa tại đầm Thị Nại vào tháng 3/2026 dưới sự hướng dẫn của ba nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet, Bình Đặng và Hà Đào. Trong quãng thời gian này, các học viên đã trực tiếp thâm nhập đời sống bản địa, trò chuyện cùng người dân để chắt lọc nên những câu chuyện truyền cảm hứng.

Dự án do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, nhận tài trợ từ Quỹ Đội ngũ Pháp (FEF) thuộc Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp.

Lịch trình và địa điểm tham quan

  • Địa điểm: IDECAF, số 31 Thái Văn Lung, TP. Hồ Chí Minh.
  • Thời gian đón khách: Từ ngày 15/10 đến ngày 1/11/2026.
  • Sự kiện phục vụ miễn phí cho công chúng.
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