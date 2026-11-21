Sức hút của loạt phim "The Empress" trên Netflix đang thổi bùng làn sóng quan tâm về cuộc đời thực của Hoàng hậu nước Áo Elizabeth, hay còn gọi là Hoàng hậu Sisi. Một bảo tàng tại thủ đô Vienna đã mở cửa trở lại, mang đến góc nhìn về con người thật của nhân vật lịch sử này, sau những thêu dệt do bị thương mại hóa.

Khu căn hộ riêng từng thuộc về Hoàng hậu Sisi vừa đón khách trở lại sau nhiều năm trùng tu quy mô lớn với kinh phí 15 triệu euro.

Trang phục màu đen gắn với hình ảnh Hoàng hậu Sisi được giới thiệu tại triển lãm ở thủ đô Vienna

Bà nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, là vợ của Hoàng đế Franz Joseph I. Nhiều kỷ vật cá nhân lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Triển lãm trực tiếp bác bỏ những lời đồn đoán rằng bà mắc chứng chán ăn để giữ dáng.

Michael Wohlfahrt - giám tuyến bảo tàng chia sẻ:"Tôi muốn triển lãm giúp công chúng hiểu rõ hơn về một phụ nữ có cá tính độc lập, từng phản đối những quy tắc khắt khe của hoàng gia và đề cao quyền tự quyết cho bản thân".

Khu căn hộ riêng của Hoàng hậu Sisi tại thủ đô Vienna mở cửa đón khách trở lại sau đợt trùng tu trị giá 15 triệu euro

Hơn 125 năm sau khi bà qua đời trong một vụ ám sát, sức hấp dẫn của Hoàng hậu Sisi vẫn chưa hề phai nhạt. Hai mùa đầu tiên của loạt phim “The Empress” từng lọt top 10 tại 85 quốc gia.