Tri Tâm Group công bố hệ sinh thái đa phương tiện và thương mại số

Đa dạng giải pháp truyền thông và thương mại số

Hệ sinh thái Tri Tâm Group được xây dựng với các lĩnh vực hoạt động gồm đào tạo (Academy), thương mại điện tử (E-commerce), tổ chức sự kiện (Event), sản xuất âm nhạc (Music Production) và hệ thống phòng thu phát trực tiếp (Livestream Studios). Mô hình hướng đến đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận diện nhân hiệu, thương hiệu và triển khai các hoạt động truyền thông trong môi trường số.

Sự kiện công bố hệ sinh thái Tri Tâm Group mở ra không gian kết nối giữa các cá nhân, doanh nghiệp và những giải pháp truyền thông, thương mại số

Trong khuôn khổ chương trình công bố, Tri Tâm Group giới thiệu hệ sinh thái thông qua phiên Mega Live với chủ đề quy mô trăm tỷ, cùng hai chuyên đề: “Đảo chiều truyền thông - Khi nhân hiệu dẫn lối thương hiệu” và “Mỗi người 1 kênh - nhiều nguồn thu”. Các nội dung tập trung vào vai trò của nhân hiệu trong xây dựng thương hiệu và khả năng khai thác các kênh truyền thông phục vụ hoạt động thương mại.

Bà Phạm Ngọc Thanh Phương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tri Tâm Group, chia sẻ định hướng phát triển hệ sinh thái đa phương tiện và thương mại số tại sự kiện ra mắt

Bên cạnh phần giới thiệu, chương trình còn có hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế. Khách tham dự được tham gia phiên Mega Live, trải nghiệm ghi hình Podcast tại studio, chụp ảnh profile, tham quan phòng thu âm nhạc và tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ của Tri Tâm Academy.

Sự kiện là dịp kết nối các đối tác, doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác và khai thác các giải pháp truyền thông, sản xuất nội dung, thương mại số

Tri Tâm Group hướng đến kết nối truyền thông và thương mại số, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng cơ hội kinh doanh

Kết nối cá nhân, doanh nghiệp với môi trường số

Việc tích hợp nhiều lĩnh vực trong cùng một hệ sinh thái hướng đến kết nối hoạt động sáng tạo nội dung với truyền thông và thương mại điện tử. Qua đó, cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận đa dạng giải pháp, từ đào tạo kỹ năng, xây dựng hình ảnh cá nhân, sản xuất nội dung đến tổ chức các hoạt động tương tác trực tuyến.

Chương trình góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa hoạt động đào tạo, sản xuất nội dung và thương mại điện tử, mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp truyền thông số

Đáng chú ý, các hoạt động trải nghiệm tại studio, phòng thu và phiên Mega Live góp phần giới thiệu trực quan cách thức triển khai những hình thức nội dung số trong thực tế. Đây cũng là cơ hội để khách tham dự tìm hiểu các giải pháp phục vụ nhu cầu truyền thông, xây dựng nhân hiệu và phát triển thương hiệu.

Các đại biểu, khách mời cùng tham dự sự kiện, tìm hiểu mô hình tích hợp đa phương tiện, hướng đến đáp ứng nhu cầu xây dựng nhân hiệu và phát triển thương hiệu trong môi trường số

Thông qua mô hình này, Tri Tâm Group kỳ vọng trở thành cầu nối cung cấp giải pháp truyền thông cho cá nhân và doanh nghiệp, hỗ trợ các đối tượng thích ứng nhanh chóng với môi trường số, từng bước làm chủ kỹ năng số và khai thác hiệu quả các nền tảng phục vụ hoạt động truyền thông, thương mại.