TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, hiện thực hóa Nghị quyết 57

Kết nối nhà khoa học với bài toán thực tiễn của doanh nghiệp

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định doanh nghiệp là trung tâm, nhà khoa học là nhân tố quyết định và Nhà nước giữ vai trò kiến tạo trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại TP. Hồ Chí Minh, tinh thần này đang được cụ thể hóa thông qua mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp đặt ra bài toán thực tế, nhà khoa học nghiên cứu giải pháp và Nhà nước tạo môi trường hỗ trợ.

Từ những giờ học tập và thử nghiệm, người trẻ từng bước hiện thực hóa ý tưởng, hướng đến các sản phẩm công nghệ mang lại giá trị cho cộng đồng

Một trong những mô hình tiêu biểu là Saigon AI Hub (SAIH) – không gian nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) mở đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, các nhóm nghiên cứu từ nhiều trường đại học được chuyên gia A.I. trong nước và quốc tế cố vấn, hỗ trợ phát triển những giải pháp có tiềm năng ứng dụng và đưa sản phẩm ra thị trường.

Một trong những dự án được triển khai là hệ thống giả lập lái thiết bị bay không người lái (drone), phục vụ kiểm thử và đào tạo phi công. Thay vì phải trực tiếp điều khiển thiết bị trong môi trường thực tế, người học có thể thực hành trên môi trường ảo, hạn chế rủi ro va chạm và hư hỏng thiết bị.

Các sinh viên nỗ lực nghiên cứu, phát triển những giải pháp công nghệ có tính ứng dụng, góp phần đưa tri thức khoa học vào thực tiễn

Anh Nguyễn Đức Thịnh - nhóm nghiên cứu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống giả lập giúp người mới học lái drone không còn lo ngại việc va vào tường, làm rơi hoặc hư hại thiết bị trong quá trình thực hành.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tại SAIH đang phát triển công nghệ nhận diện cảm xúc thông qua tiếng Việt. Quá trình triển khai có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn về Deep Learning, Machine Learning với khả năng kết nối phần cứng và phần mềm tại phòng thí nghiệm.

Anh Nguyễn Cao Anh Tiến - nhóm nghiên cứu Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh cho biết, những kiến thức được học tại trường đã hỗ trợ nhóm trong việc kết nối các thành phần công nghệ, từng bước phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Mở rộng hệ sinh thái, đưa sản phẩm công nghệ ra thị trường

Cùng với Saigon AI Hub, Nền tảng Đổi mới sáng tạo 84X do B71 Vietnam (thuộc Đại học Quốc gia Singapore - NUS) và Trường Đại học Văn Lang phối hợp xây dựng cũng vừa ra mắt, hướng đến kết nối nguồn lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sự phối hợp giữa B71 Vietnam và Trường Đại học Văn Lang góp phần kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế, mở thêm cơ hội phát triển cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nền tảng hoạt động với ba trụ cột. Trong đó, 84X Develop hỗ trợ phát triển nhân lực thông qua chương trình thực tập tại B71 Vietnam và học bổng thạc sĩ tại NUS. 84X Connect quy tụ khoảng 170 sinh viên và nhà sáng lập. Trong khi đó, 84X Accelerate kết nối 10 startup đến từ Việt Nam, Singapore và Nhật Bản với doanh nghiệp để thử nghiệm giải pháp trong 12 tuần, không thu phí, không lấy cổ phần hay quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Edward Lim - Giám đốc quốc gia Việt Nam của NUSX, Đại học Quốc gia Singapore cho biết, điểm khác biệt của 84X là xây dựng lộ trình đổi mới sáng tạo xuyên suốt, từ phát triển năng lực cá nhân, hình thành ý tưởng, xây dựng đội ngũ đến phát triển startup và tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng việc xác định những vấn đề thực tế để startup tham gia tìm kiếm giải pháp.

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh, việc kết nối những đề bài thực tế, nhu cầu thực tế và yêu cầu cải tiến sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người học và nhà đầu tư.

Nền tảng Đổi mới sáng tạo 84X mở rộng kết nối giữa nhà trường, startup và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp công nghệ

Hiện TP. Hồ Chí Minh có 42 chương trình vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng tốc khởi nghiệp, trong đó có những chương trình với sự tham gia của các trường đại học như 84X và SAIH.

Các bạn trẻ tham dự sự kiện, tiếp cận những xu hướng mới và cơ hội kết nối trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Song song với đó, Thành phố đang xây dựng các tập dữ liệu về đất đai, thuế, tài chính; nghiên cứu đề án trung tâm dữ liệu A.I. và báo cáo Chính phủ về cơ chế đối ứng vốn đầu tư mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo ra sản phẩm công nghệ đột phá.

Từ việc kết nối nguồn lực nghiên cứu, đào tạo đến thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà. Đây cũng là hướng đi nhằm đưa các ý tưởng khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm, hình thành startup và tạo thêm động lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.