Trạm công dân số hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số 24/7

UBND phường Nhiêu Lộc vừa đưa vào hoạt động Trạm công dân số tại số 134 Cách Mạng Tháng Tám. Đây là mô hình nhằm giúp người dân tiếp cận và trải nghiệm các tiện ích số trong giải quyết thủ tục hành chính, chăm sóc sức khỏe, thanh toán và an sinh xã hội.

Trạm công dân số hoạt động 24/7, kể cả ngày lễ, Tết. Người dân có thể trực tiếp thao tác trên màn hình cảm ứng để sử dụng nhiều dịch vụ mà không nhất thiết phải có điện thoại thông minh.

Các tiện ích được tích hợp gồm thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, thanh toán, tài chính, y tế và an sinh xã hội

Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ, xác thực bằng thẻ căn cước gắn chip và nhận diện khuôn mặt theo yêu cầu giao dịch. Qua đó, người dân có thêm phương thức tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trên nền tảng số.

Ngay sau lễ ra mắt, đông đảo người dân cùng lãnh đạo, cán bộ phường Nhiêu Lộc đã trực tiếp trải nghiệm các tiện ích tại trạm.

Phường Nhiêu Lộc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

Việc đưa Trạm công dân số vào hoạt động thể hiện nỗ lực của phường Nhiêu Lộc trong thúc đẩy chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Thông qua mô hình này, lãnh đạo phường kỳ vọng người dân có thể tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, chủ động sử dụng các tiện ích số và được hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn trong quá trình thao tác.

Đặc biệt, việc bố trí trạm phục vụ liên tục 24/7 góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công. Người dân có thể chủ động thực hiện các giao dịch, không bị giới hạn bởi thời gian làm việc hành chính

Theo định hướng của địa phương, hiệu quả chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng dịch vụ được tích hợp. Quan trọng hơn là trải nghiệm thực tế, sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, Trạm công dân số được kỳ vọng trở thành điểm hỗ trợ thiết thực, góp phần đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với đời sống cộng đồng.