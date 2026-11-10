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Đời sống

Giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, đồng thời quy định biểu giá mới cho trạm sạc xe điện

ĐỨC PHONG, PHƯƠNG THY, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Từ ngày 1/11/2026, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 xuống 5 bậc, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%. Đồng thời, lần đầu bổ sung biểu giá riêng cho hoạt động sạc xe điện.

Bộ Công Thương và EVN vừa chính thức công bố quyết định điều chỉnh cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026. Điểm nhấn đáng chú ý của đợt cải cách này là việc thu gọn biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, giúp phần lớn hộ gia đình được giảm tiền điện. Đồng thời, lần đầu tiên biểu giá bán điện dành riêng cho các trạm sạc xe điện cũng được quy định chi tiết theo khung giờ thấp điểm, bình thường và cao điểm.

Chi tiết về cấu trúc biểu giá mới, các mức giá cụ thể cũng như những tác động trực tiếp đến người tiêu dùng và đơn vị vận hành được thể hiện rõ trong infographic dưới đây:

Giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, đồng thời quy định biểu giá mới cho trạm sạc xe điện - Ảnh 1.

Với biểu giá mới áp dụng từ 1/11/2026, việc tinh gọn 5 bậc điện sinh hoạt không chỉ giúp đại đa số hộ gia đình tối ưu chi phí tiền điện hàng tháng.

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