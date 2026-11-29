Tại cửa hàng Fafa Tea ở Thành Đô, trà sữa được phục vụ trong những chiếc ly nhựa hình ống, cao từ 45-50 cm, vượt xa kích thước thông thường. Thiết kế đặc biệt này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều bạn trẻ tìm đến cửa hàng để thưởng thức và ghi lại hình ảnh.

Mặt tiền cửa hàng Fafa Tea tại Thành Đô (Trung Quốc) với bảng quảng cáo sản phẩm trà sữa ly ống cao 45–50 cm đặt ngay lối vào, thu hút nhiều khách hàng ghé mua và trải nghiệm trào lưu đồ uống kích thước khổng lồ

Một khách hàng tên Chen Yu nhận xét thức uống khá dễ uống, việc hút trân châu qua chiếc ly cao cũng không khó khăn như tưởng tượng.

Trong khi đó, khách hàng Mango cho biết kiểu dáng bắt mắt khiến việc cầm trên tay chiếc ly khi uống trà sữa trở thành một trải nghiệm đặc biệt.

Cận cảnh chiếc ly nhựa hình ống cao gần nửa mét đựng đầy trà sữa và trân châu đặt trên quầy pha chế của cửa hàng Fafa Tea ở Thành Đô, nổi bật với kích thước vượt trội khi đặt cạnh những ly đồ uống cỡ thông thường

Trào lưu trà sữa trong những chiếc ly cao chót vót tiếp nối xu hướng thực phẩm có kích thước khác thường tại Trung Quốc, từng gây chú ý với bánh tart trứng dài 60 cm hay những chiếc bánh sừng bò cỡ lớn.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm và đồ uống cạnh tranh, các nhà kinh doanh liên tục thử nghiệm những thiết kế bao bì mới lạ về hình dáng và kích thước nhằm thu hút khách hàng, tạo sự khác biệt cho sản phẩm.