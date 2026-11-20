Chiều 19/11, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác quản lý hoạt động biểu diễn và phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số. Nội dung này được đưa ra sau khi báo chí đặt câu hỏi về việc rapper MCK gỡ các ca khúc có ca từ thô tục và xin lỗi khán giả sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ngày 28/7.

Theo đó, Sở Văn hoá - Thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường rà soát ca khúc, video âm nhạc và hoạt động biểu diễn có dấu hiệu vi phạm, trong đó có các trường hợp sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục. Khi xác định có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ căn cứ tính chất, mức độ của từng trường hợp để xử lý theo quy định.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét biện pháp “khóa sóng”, hạn chế hình ảnh trên phương tiện truyền thông chính thống và tại các sự kiện văn hóa lớn của địa phương. Sở nhấn mạnh việc nghệ sĩ xin lỗi hoặc tự gỡ sản phẩm vi phạm là một phần trách nhiệm khắc phục hậu quả. Cơ quan có thẩm quyền vẫn xem xét xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định người sử dụng mạng xã hội chịu trách nhiệm về nội dung do mình lưu trữ, cung cấp hoặc truyền đưa. Trách nhiệm này cũng áp dụng với tổ chức, cá nhân phát hành sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số. Sở đề nghị nghệ sĩ và người có ảnh hưởng thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, chủ động sáng tạo và lan tỏa những sản phẩm có giá trị văn hóa.

Liên quan đến câu hỏi về phim ca nhạc "Huy bến xe", đại diện Sở Văn hoá - Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, một số sản phẩm khai thác đề tài “giang hồ mạng”, tội phạm và bạo lực trên các nền tảng xuyên biên giới sử dụng tình tiết giật gân để thu hút lượt xem. Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và phát hành nội dung sẽ phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý những trường hợp lợi dụng danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật để đưa nội dung vi phạm lên mạng.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã và đang theo dõi thông tin trên mạng hằng ngày và phối hợp với Công an Thành phố xem xét các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhất là nội dung lan truyền nhanh, có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc gây tác động phức tạp đến dư luận.

Cùng với công tác rà soát, Sở tiếp tục vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng chia sẻ nội dung tích cực và lồng ghép văn hóa ứng xử trên mạng vào các chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh-xem-xet-khoa-song-nghe-si-co-san-pham-vi-pham-post1404382.html