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Xã hội

TP. Hồ Chí Minh vận động ghi chép ký ức về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

PHƯƠNG THANH, THIỆN TÙNG
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(HTV) - Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc vận động tập hợp những câu chuyện người thật, việc thật về quá trình giúp đỡ Campuchia, đặc biệt trong giai đoạn 1979-1989, nhằm lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc vận động tập hợp ghi chép những mẩu chuyện trong quá trình giúp đỡ Campuchia. Hoạt động hướng đến việc lưu giữ những ký ức, câu chuyện về sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc qua các giai đoạn lịch sử.

TP. Hồ Chí Minh vận động ghi chép ký ức về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 1.

Cuộc vận động hướng đến lưu giữ những câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Nhà văn Kim Quyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP. Hồ Chí Minh, cho rằng quan hệ Việt Nam – Campuchia được vun đắp qua những giai đoạn đấu tranh và thử thách. Theo bà, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chế độ diệt chủng Pôn Pốt, nhân dân hai nước đã có sự giúp đỡ, hy sinh cho nhau. Đặc biệt, giai đoạn 1979-1989 ghi dấu sự hỗ trợ của Việt Nam trong quá trình giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

TP. Hồ Chí Minh vận động ghi chép ký ức về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 2.

Những ký ức lịch sử là tư liệu quý góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước

Cuộc vận động tập trung vào những câu chuyện có thật trong quá trình công tác, giúp đỡ Campuchia, nhất là những ký ức gắn với giai đoạn 1979-1989, khi Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt và hỗ trợ hồi sinh, xây dựng lại chính quyền.

TP. Hồ Chí Minh vận động ghi chép ký ức về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 3.

Các câu chuyện người thật, việc thật là trọng tâm của cuộc vận động

Tiếp nhận tác phẩm trong 7 tháng

Theo nhà văn Bùi Anh Tấn - Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thành phố, Trưởng ban tuyển chọn cuộc vận động, thể loại duy nhất được tiếp nhận là ký người thật, việc thật. Với những người có câu chuyện cảm động nhưng chưa có khả năng viết, ban tổ chức có thể sắp xếp nhà văn, nhà thơ hỗ trợ hoàn thành tác phẩm.

TP. Hồ Chí Minh vận động ghi chép ký ức về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 4.

Những ghi chép về quá trình giúp đỡ Campuchia được khuyến khích tham gia cuộc vận động

Những câu chuyện về người đã qua đời vẫn được tiếp nhận nếu con cháu còn lưu giữ các kỷ niệm, tư liệu về quá trình giúp đỡ Campuchia. Bên cạnh đó, các câu chuyện từng được đăng báo cũng có thể tham gia nếu có ý nghĩa đối với mục tiêu của cuộc vận động.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm kéo dài 7 tháng, từ ngày 15/9/2026 đến hết ngày 30/4/2027. Những câu chuyện hay, ý nghĩa sẽ được tuyển chọn để in thành tập sách, đồng thời dịch sang tiếng Anh và tiếng Campuchia.

TP. Hồ Chí Minh vận động ghi chép ký ức về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia - Ảnh 5.

Hoạt động góp phần lưu giữ ký ức của các thế hệ đi trước và lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Thông qua việc lưu giữ và giới thiệu những câu chuyện người thật, việc thật, cuộc vận động kỳ vọng góp phần bảo tồn ký ức của các thế hệ đi trước, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, tiếp tục bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

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