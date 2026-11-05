TP. Hồ Chí Minh: Trao mái ấm an cư cho hộ nghèo trước thềm Tết đến xuân về

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Mang mái ấm an cư bền vững cho hộ nghèo đón Tết

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều địa phương hiện khởi công và bàn giao hàng trăm căn nhà từ nguồn kinh phí Quỹ "Vì người nghèo", sự chung tay của mạnh thường quân cùng ngân sách địa phương, mang lại mái ấm an cư bền vững cho người dân trước thềm Tết đến xuân về.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và cận nghèo

Niềm vui nhận nhà mới của người dân vùng khó

Một tháng trước, ngôi nhà 7 thành viên của bà Lý Thị Thuý Nga ngụ phường Gia Định TP. Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng mưa dột, ẩm thấp, sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều bất tiện. Đến hôm nay, dưới sự chung tay của chính quyền địa phương và mạnh thường quân, ngôi nhà đại đoàn kết của bà Nga đã hoàn thiện và được bàn giao cho gia đình.

Bày tỏ niềm hạnh phúc trong ngày nhận nhà mới, bà Lý Thị Thúy Nga - sinh sống tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, cho biết bản thân rất xúc động khi ước mơ sở hữu một căn nhà khang trang, kiên cố bấy lâu nay đã chính thức trở thành hiện thực.

Người dân xúc động khi ước mơ sở hữu căn nhà khang trang, kiên cố chính thức trở thành hiện thực

Tại khu phố 48, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Văn Kỷ cùng chính quyền địa phương vừa khởi công sửa chữa căn nhà đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm chờ đợi.

Bày tỏ sự xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, ông Nguyễn Văn Kỷ sinh sống tại khu phố 48, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, cho biết hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bản thân ông bị tai nạn lao động, vợ mang bệnh và con trai vì mắc bệnh nên không thể lao động, chỉ nằm được một chỗ. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ nhưng gia đình không có chi phí sửa chữa, sự đồng hành của chính quyền địa phương là điểm tựa lớn giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Quyết tâm của địa phương và nỗ lực từ cộng đồng

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã hoàn thành sửa chữa và bàn giao 3 căn nhà dột nát cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong kế hoạch năm 2027, chúng tôi tiếp tục rà soát, phấn đấu cải tạo, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn nhất, giúp người dân đón Tết an lành.

Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Nhằm hoàn thành đúng tiến độ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục huy động tối đa nguồn lực từ cộng đồng và doanh nghiệp. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, công tác quản lý và giám sát sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng từng công trình và mang lại mái ấm bền vững cho người dân.