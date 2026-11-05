CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
An sinh

TP. Hồ Chí Minh: Trao mái ấm an cư cho hộ nghèo trước thềm Tết đến xuân về

BÍCH VÂN, XUÂN HẠO
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Hướng tới mục tiêu xóa 100% nhà tạm, dột nát, TP. Hồ Chí Minh đang tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa, xây mới hàng trăm mái ấm, mang lại niềm vui an cư cho các hộ nghèo và cận nghèo trước thềm Tết đến.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Mang mái ấm an cư bền vững cho hộ nghèo đón Tết

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và cận nghèo. Nhiều địa phương hiện khởi công và bàn giao hàng trăm căn nhà từ nguồn kinh phí Quỹ "Vì người nghèo", sự chung tay của mạnh thường quân cùng ngân sách địa phương, mang lại mái ấm an cư bền vững cho người dân trước thềm Tết đến xuân về.

TP. Hồ Chí Minh: Trao mái ấm an cư cho hộ nghèo trước thềm Tết đến xuân về- Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và cận nghèo

 Niềm vui nhận nhà mới của người dân vùng khó 

Một tháng trước, ngôi nhà 7 thành viên của bà Lý Thị Thuý Nga ngụ phường Gia Định TP. Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng mưa dột, ẩm thấp, sinh hoạt hằng ngày gặp rất nhiều bất tiện. Đến hôm nay, dưới sự chung tay của chính quyền địa phương và mạnh thường quân, ngôi nhà đại đoàn kết của bà Nga đã hoàn thiện và được bàn giao cho gia đình.

Bày tỏ niềm hạnh phúc trong ngày nhận nhà mới, bà Lý Thị Thúy Nga - sinh sống tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, cho biết bản thân rất xúc động khi ước mơ sở hữu một căn nhà khang trang, kiên cố bấy lâu nay đã chính thức trở thành hiện thực.

TP. Hồ Chí Minh: Trao mái ấm an cư cho hộ nghèo trước thềm Tết đến xuân về- Ảnh 2.

Người dân xúc động khi ước mơ sở hữu căn nhà khang trang, kiên cố chính thức trở thành hiện thực

Tại khu phố 48, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông Nguyễn Văn Kỷ cùng chính quyền địa phương vừa khởi công sửa chữa căn nhà đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm chờ đợi.

Bày tỏ sự xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, ông Nguyễn Văn Kỷ sinh sống tại khu phố 48, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, cho biết hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bản thân ông bị tai nạn lao động, vợ mang bệnh và con trai vì mắc bệnh nên không thể lao động, chỉ nằm được một chỗ. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ nhưng gia đình không có chi phí sửa chữa, sự đồng hành của chính quyền địa phương là điểm tựa lớn giúp gia đình ổn định cuộc sống.

 Quyết tâm của địa phương và nỗ lực từ cộng đồng 

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã hoàn thành sửa chữa và bàn giao 3 căn nhà dột nát cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong kế hoạch năm 2027, chúng tôi tiếp tục rà soát, phấn đấu cải tạo, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn nhất, giúp người dân đón Tết an lành.
Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Nhằm hoàn thành đúng tiến độ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục huy động tối đa nguồn lực từ cộng đồng và doanh nghiệp. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, công tác quản lý và giám sát sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng từng công trình và mang lại mái ấm bền vững cho người dân.

Tin liên quan

Thời sự HTV ngày 31/1/2026 | Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo

Thời sự HTV ngày 31/1/2026 | Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ ngày 31/1/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Phường Diên Hồng phấn đầu không còn hộ nghèo, nâng cao chất lượng sống nhân dân

Phường Diên Hồng phấn đầu không còn hộ nghèo, nâng cao chất lượng sống nhân dân

(HTV) - Đảng bộ phường Diên Hồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I. Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Xã hội 08:13 05/11/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cần Giờ từ xã lên phường, sẵn sàng phát triển đô thị biển

Xã hội 16:33 04/11/2026

(HTV) - Xã Cần Giờ đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi mô hình quản lý hành chính từ xã lên phường, hướng đến nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện chất lượng sống người dân.

Tọa đàm "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam"

Tọa đàm "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam"

Kinh tế 16:41 04/11/2026

(HTV) - Nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp định hình tư duy tài chính hiện đại và hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm, sự kiện Tọa đàm chuyên sâu "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam" chính thức diễn ra vào ngày 06/11/2026.

Xem thêm