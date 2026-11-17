Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, diễn ra sáng 16/11, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy, hoàn thiện thể chế và huy động nguồn lực xã hội nhằm biến thách thức già hóa dân số thành động lực tăng trưởng mới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Tham dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết Thành phố hiện có hơn 1,57 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Trong khi đó, hệ thống dịch vụ chăm sóc và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi vẫn còn những điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Từ thực tiễn này, Thành phố hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, đồng thời kiến nghị Trung ương hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế tài chính và cho phép thí điểm các mô hình huy động đầu tư, hợp tác công tư, sử dụng tài sản công phục vụ chăm sóc người cao tuổi. Qua đó, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa phát huy kinh nghiệm, năng lực và nguồn lực của người cao tuổi trong phát triển bền vững.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp phát triển hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi

Về chính sách chăm lo, TP. Hồ Chí Minh từng bước mở rộng số người được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đặc thù; đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ toàn bộ giá vé xe buýt, metro cho người cao tuổi và bố trí kinh phí khám sức khỏe sàng lọc.

Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được Thành phố quan tâm triển khai

Thành phố cũng đã ban hành Đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động nguồn lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Hội nghị đề ra định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc trong giai đoạn tới

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lồng ghép nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, Chính phủ lựa chọn 5 địa phương gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và An Giang để triển khai mô hình điểm trong 2 năm. Kết quả thực hiện sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Việc phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh cho người cao tuổi mà còn mở ra dư địa phát triển các dịch vụ, sản phẩm và mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng già hóa dân số.



