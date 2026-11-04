Định hướng thúc đẩy ngoại giao khoa học và công nghệ

Quang cảnh buổi họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4/11 (Ảnh: HÀ LINH)

Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo về định hướng thu hút, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy ngoại giao khoa học và công nghệ của Việt Nam, bà Đỗ Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết, việc thu hút các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến Việt Nam trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và kết nối với cộng đồng khoa học trong nước không chỉ là hoạt động hợp tác chuyên môn, mà còn là một kênh quan trọng để thúc đẩy ngoại giao khoa học và công nghệ, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học và chương trình hợp tác nghiên cứu, Việt Nam có điều kiện tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và các xu hướng phát triển mới; đồng thời quảng bá năng lực nghiên cứu, tiềm năng đổi mới sáng tạo và hình ảnh cộng đồng khoa học Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để hình thành các mối quan hệ hợp tác lâu dài, kết nối chuyên gia quốc tế với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, qua đó góp phần huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển đất nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định số 263/2025/NĐ-CP, Nghị định số 249/2025/NĐ-CP.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng này, bà Đỗ Quỳnh Hoa cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ cần triển khai đồng bộ một số định hướng trọng tâm. Theo đó, các hội nghị, hội thảo cần gắn với những chương trình hợp tác cụ thể, như nghiên cứu chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực, trao đổi nhà khoa học và phát triển các nhóm nghiên cứu quốc tế, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược và Việt Nam có nhu cầu ưu tiên.

Cần tăng cường kết nối giữa các chuyên gia với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước; đồng thời tạo điều kiện để các chuyên gia tham gia tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo và kết nối Việt Nam với các trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia theo hướng thuận lợi, linh hoạt, có sức cạnh tranh quốc tế; chú trọng điều kiện làm việc, môi trường nghiên cứu, cơ hội phát triển nghề nghiệp và cơ chế hợp tác dài hạn. Đồng thời, cần phát huy quyền tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng nhóm nghiên cứu, hợp tác với đối tác quốc tế và sử dụng chuyên gia phù hợp với nhu cầu thực tiễn….