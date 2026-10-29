TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển đổi số với Trung Quốc

TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc theo hướng chú trọng chất lượng đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung này được đề cập tại buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và bà Trương Kỳ - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, nhân dịp đoàn đại biểu Trung Quốc đến Thành phố tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026.

Buổi làm việc với đại diện Trung Quốc nhân dịp đoàn đại biểu Trung Quốc đến Thành phố tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026

TP. Hồ Chí Minh đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm với Trung Quốc

Theo thông tin tại buổi làm việc, tính đến tháng 8/2026, Trung Quốc có 2.416 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký 3,24 tỷ USD. Trên cơ sở quan hệ hợp tác hiện có, Thành phố đề xuất ba nhóm định hướng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh định hướng đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, nhất là trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng đề xuất mở rộng hợp tác công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện tử, sản xuất thông minh, tự động hóa, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, việc tăng cường kết nối thị trường thông qua liên kết chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao cũng được xác định là những định hướng hợp tác trọng tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đón tiếp và làm việc với bà Trương Kỳ - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc

Đặc biệt, các lĩnh vực được đề xuất không chỉ hướng đến mở rộng quy mô đầu tư mà còn nhấn mạnh năng lực công nghệ, khả năng kết nối sản xuất và chất lượng tăng trưởng của Thành phố.

Chuyển đổi số và sản xuất thông minh là những lĩnh vực ưu tiên

Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạch định chính sách được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để hai bên chia sẻ cách tiếp cận trong phát triển đô thị và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hợp tác trong tự động hóa, sản xuất thông minh và hạ tầng số có thể mở rộng phạm vi kết nối giữa doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ.

Đồng thời, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và liên kết chuỗi cung ứng là những hướng hợp tác được Thành phố đề xuất nhằm tăng cường kết nối thị trường. Đây cũng là cơ sở để khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các hoạt động đầu tư có chất lượng cao hơn tại TP. Hồ Chí Minh.

Hai bên chia sẻ cách tiếp cận trong phát triển đô thị và đổi mới sáng tạo

Hai bên kỳ vọng tăng cường kết nối cơ hội đầu tư và thương mại

Đánh giá cao vị thế và tiềm năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh, bà Trương Kỳ - Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, khẳng định việc tăng cường trao đổi tri thức trong hoạch định chính sách sẽ góp phần kết nối hiệu quả các cơ hội đầu tư và thương mại giữa hai bên.

Qua đó, buổi làm việc góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển xanh.

Với quy mô 2.416 dự án và tổng vốn đăng ký 3,24 tỷ USD tính đến tháng 8/2026, hợp tác đầu tư Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đã có nền tảng hiện hữu. Trong thời gian tới, việc triển khai các định hướng về công nghệ, chuỗi cung ứng và thương mại điện tử sẽ là những nội dung đáng chú ý trong quá trình nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế giữa hai bên.