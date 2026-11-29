Chuyến công tác diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8 - 11/11/2026 và việc hai nước thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung ngày 09/11/2026, xác lập định hướng "đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường". Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước ở cấp địa phương; trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính, tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, quản trị đô thị, dịch vụ y tế và an sinh xã hội, qua đó nghiên cứu vận dụng những mô hình phù hợp với TP. Hồ Chí Minh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại Tokyo, Đoàn đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), Chính quyền Thủ đô Tokyo, Cục Dịch vụ số thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo và Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW).

Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu

Sáng ngày 26/11, tại Tokyo, Đoàn đại biểu Thành phố có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, các định hướng hợp tác mới của phía Nhật Bản và các biện pháp hỗ trợ Thành phố kết nối đối tác, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến công tác. Hai bên đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quan hệ hợp tác nổi bật nhất với các địa phương và đối tác Nhật Bản, là địa chỉ tin cậy và thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản; ghi nhận những đóng góp của Đại sứ quán trong kết nối hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học – công nghệ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Hai bên thống nhất Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ Thành phố củng cố, nâng cấp quan hệ với các địa phương Nhật Bản, nhất là các địa phương kết nghĩa; kết nối với Ban Tổ chức phía Nhật Bản để tổ chức thành công Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 12 năm 2027 tại Thành phố; thúc đẩy ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chung trong việc thu hút thêm nhiều đối tác Nhật Bản đến Thành phố và các địa phương khác của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; các lĩnh vực Thành phố quan tâm cũng chính là thế mạnh và mong muốn hợp tác của Nhật Bản. Đại sứ quán khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hợp tác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu; Ủy ban nhân dân Thành phố luôn ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và sẵn sàng là hậu phương tin cậy, vững chắc của Đại sứ quán.

Làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Ngay sau đó, Đoàn đại biểu Thành phố hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường hội kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone Yasutaka

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung ngày 9/11/2026, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Phía Thành phố cảm ơn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đã thúc đẩy nhiều hoạt động giao lưu địa phương, giao lưu nhân dân; đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo để Tổng Lãnh sự quán triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác thiết thực.

Phía Thành phố cho biết, sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh có quy mô, tiềm năng và lợi thế phát triển lớn hơn; Nhật Bản đứng thứ ba trong số 152 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố với 2.346 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 15,36 tỷ USD; kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 7,03 tỷ USD. Thành phố mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản mở rộng đầu tư vào logistics, đào tạo, khoa học - công nghệ, đồng thời mong Bộ Ngoại giao tạo thuận lợi để Thành phố tham gia các hoạt động trong Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027 - 2028 và khuyến khích các địa phương Nhật Bản tăng cường hợp tác với Thành phố. Phía Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng đầu tư của Thành phố, mong Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm mở rộng hoạt động, hợp tác lâu dài.

Hai bên cùng khẳng định ý nghĩa quan trọng của Lễ hội Việt - Nhật trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, vun đắp tình hữu nghị, và thống nhất phối hợp để Lễ hội lần thứ 12 năm 2027 được tổ chức thành công, trong đó có sự hỗ trợ của Thành phố đối với phía Nhật Bản, gồm Phòng Công thương Nhật Bản.

Làm việc với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành phố làm việc với Giáo sư Takada Hirofumi - Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị; Giáo sư Taichi Ono, Phó Chủ tịch Viện GRIPS cùng các chuyên gia của Viện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kinh nghiệm Nhật Bản trong đổi mới quản trị công, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, chính sách an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

Phía Thành phố đánh giá cao vai trò của GRIPS trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, trong đó có chương trình đào tạo 20 cán bộ lãnh đạo địa phương Việt Nam hồi tháng 6-7/2026; cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu mới về phân cấp, phân quyền, trong khi Thành phố đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Phía GRIPS cho biết Viện đã đào tạo trên 200 lưu học sinh Việt Nam, nhiều người sau khi hoàn thành chương trình đã trở về đóng góp cho sự phát triển ở cả Trung ương và địa phương; hằng năm Viện còn tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý Việt Nam, đồng thời mong hiểu rõ hơn quá trình cải cách năng động mà Việt Nam đang triển khai.

Hai bên cùng mong muốn nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên biệt cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố; thiết lập kênh trao đổi thường xuyên, phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên gia, thực hiện một số đề tài nghiên cứu ứng dụng về quản trị đô thị và cải cách hành chính, mở rộng học bổng, qua đó mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa GRIPS với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Làm việc với Chính quyền Thủ đô Tokyo

Ngày 27/11, Đoàn đại biểu Thành phố làm việc với Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường làm việc với Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo Miyasaka Manabu

Tại buổi làm việc, hai bên ghi nhận kết quả Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 vào tháng 9/2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính quyền Thủ đô, và thống nhất tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản theo tinh thần "đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi" được khẳng định trong Tuyên bố Tầm nhìn chung ngày 09/11/2026.

Phía Thành phố đánh giá cao thành tựu phát triển của Tokyo trong quy hoạch, quản lý đô thị, giao thông công cộng và chuyển đổi số; nhận thấy hai địa phương có nhiều điểm tương đồng trong quản lý đô thị quy mô lớn và bảo đảm chất lượng sống của người dân. Phía Tokyo cho biết đang hướng tới xây dựng chính phủ số (DX), hỗ trợ doanh nghiệp, ứng dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo để kết nối người dân với chính quyền, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn theo định hướng CCC (Citizen – Community – Connection), đồng thời sử dụng công cụ đo thời gian xử lý để đánh giá hiệu quả số hóa thủ tục hành chính.

Hai bên cùng mong muốn từng bước thiết lập khuôn khổ hợp tác ổn định về đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và quản trị số. Thành phố đề nghị Tokyo chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế, an sinh xã hội, xem xét thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức, tăng cường trao đổi chuyên gia và trân trọng mời lãnh đạo Chính quyền Thủ đô thăm TP. Hồ Chí Minh; phía Tokyo mong Thành phố cùng các doanh nghiệp công nghệ tham dự sự kiện SusHi Tech Tokyo trong thời gian tới.

Làm việc với Cục Dịch vụ số thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo

Cũng trong ngày 27/11, Đoàn làm việc với lãnh đạo và các nhóm chuyên môn của Cục Dịch vụ số thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo.

Tại buổi làm việc, phía Tokyo giới thiệu hệ thống hành chính số của Chính quyền Thủ đô, gồm mô hình tổ chức và vận hành của các nhóm chuyên trách. Phía Thành phố đánh giá cao nỗ lực xây dựng chính quyền số của Tokyo, nhất là việc thành lập Cục Dịch vụ số từ năm 2021, mô hình phối hợp với GovTech Tokyo từ năm 2023 và chương trình Digital First nhằm số hóa thủ tục hành chính; đề nghị Cục chia sẻ kinh nghiệm tái cấu trúc quy trình trước khi số hóa, quản trị và chia sẻ dữ liệu, vận hành hạ tầng dùng chung. Cục đánh giá việc Việt Nam hướng tới xây dựng chính quyền số là hướng đi phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu phát triển trong tương lai, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thêm kinh nghiệm.

Hai bên nhất trí nghiên cứu thiết lập kênh trao đổi chuyên môn, tổ chức đào tạo ngắn hạn, trao đổi chuyên gia và triển khai một số hoạt động thí điểm tại cấp xã, phường, đặc khu, hướng tới xây dựng hệ thống chính quyền số hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Làm việc với Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW) và tham quan các bệnh viện

Cùng ngày 27/11, Đoàn làm việc với ông Takagi Kuninori, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Y tế Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (IUHW).

Tại buổi làm việc, hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hợp tác y tế giữa IUHW với Thành phố, không chỉ trong đào tạo nhân lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nền y tế của TP. Hồ Chí Minh. Phía Thành phố đánh giá cao mô hình của IUHW kết hợp đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học với thực hành lâm sàng, đặc biệt là phương pháp đào tạo liên ngành giữa bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên; ghi nhận kết quả hợp tác của IUHW tại Việt Nam, nhất là với Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và việc kết nối giữa Trung tâm Chẩn đoán từ xa quốc tế thuộc Bệnh viện IUHW Narita với Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật. Thành phố đề nghị IUHW tiếp tục mở rộng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học lớn, trong đó có Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, quản trị bệnh viện thông minh, đồng thời hỗ trợ học bổng, đào tạo chuyên khoa sâu cho đội ngũ y bác sĩ trẻ.

Phía IUHW cho biết mong muốn tham gia sâu hơn vào công tác y tế của Thành phố, tiếp tục đồng hành đào tạo nhân lực y khoa thông qua học bổng cho sinh viên y khoa và đầu tư vào y tế chất lượng cao tại Thành phố; hy vọng hợp tác này sẽ là khởi đầu cho một hợp tác y tế tiêu biểu, không chỉ giữa IUHW với một địa phương nước ngoài mà còn là biểu tượng của hợp tác y tế giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh tham quan và nghe giới thiệu về hoạt động của Bệnh viện Mita và Bệnh viện Sanno, hai cơ sở y tế của hệ thống IUHW

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã tham quan và nghe giới thiệu về hoạt động của Bệnh viện Mita và Bệnh viện Sanno, hai cơ sở y tế của hệ thống IUHW.

Các buổi làm việc tại Tokyo diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và hiệu quả, thể hiện sự coi trọng của các đối tác Nhật Bản đối với TP. Hồ Chí Minh. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì kết nối, từng bước cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành những chương trình hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực quản trị đô thị, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh tại Nhật Bản tiếp tục đến ngày 1/12/2026.



