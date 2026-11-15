TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy đào tạo nhân lực fintech và trí tuệ nhân tạo

Hội thảo có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ, tập trung vào bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ ba góc độ: Kết nối đại học với doanh nghiệp; nhu cầu nhân lực fintech, A.I. và đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp; kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nhân lực cho các trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh hội thảo bàn giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

Tại tọa đàm "Từ nhu cầu nhân lực đến mô hình hợp tác đào tạo và sử dụng nhân tài", các diễn giả trao đổi về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời chia sẻ những mô hình hợp tác đào tạo và nghiên cứu ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ra mắt Học viện VIFC, kết nối đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hội thảo, Học viện VIFC (VIFC Academy) chính thức ra mắt, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực tiễn và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, phục vụ hoạt động của Trung tâm và hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại phiên tọa đàm về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài và mô hình kết nối đại học, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính quốc tế

Thông qua mô hình kết nối này, Cơ quan Điều hành có thêm nền tảng để phát triển năng lực đội ngũ; thành viên và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực được đào tạo theo yêu cầu công việc; trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia có thêm cơ hội hợp tác, đưa tri thức và kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Dịp này, đại diện ba đơn vị gồm Nhóm Công tác Giáo dục thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales, Viện Mua sắm và Cung ứng Công chứng Hoàng gia Anh đã trao Thư bày tỏ ý định hợp tác tới đại diện Cơ quan Điều hành.

Đại diện đối tác quốc tế trao Thư bày tỏ ý định hợp tác tới PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Lễ ra mắt Học viện VIFC (VIFC Academy)

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm và định hướng tăng cường hợp tác trong phát triển đào tạo, chuẩn năng lực và nguồn nhân lực phục vụ hệ sinh thái tài chính quốc tế.