TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy công nghiệp văn hóa nhờ khơi thông thể chế

Hoàn thiện thể chế, mở đường cho các thiết chế văn hóa phát triển

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: "Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương".

Quang cảnh Hội thảo khoa học toàn quốc do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức



Hội thảo quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm trao đổi về mối liên kết giữa quy hoạch không gian đô thị, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy kinh tế sáng tạo trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chính sách với thực tiễn phát triển đô thị. Trong đó, việc phân định rõ thẩm quyền, tháo gỡ vướng mắc trong vận hành và chuyển đổi mô hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Đông đảo đại biểu và nhà quản lý tham dự hội thảo khơi thông thể chế văn hóa thể thao TP. Hồ Chí Minh

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc định hình hành lang pháp lý từ các luật hiện hành và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo động lực cho Thành phố khai thác hiệu quả hơn các thiết chế văn hóa.

Theo đó, Thành phố hướng đến chuyển đổi các thiết chế này thành không gian đa năng, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế; đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong quy trình vận hành tài sản công và phân cấp thẩm quyền, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Phát huy nguồn lực doanh nghiệp, đưa văn hóa thành tài sản kinh tế

Bên cạnh khía cạnh chính sách, hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp về khả năng thương mại hóa các sản phẩm công nghiệp văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo các đại biểu, trước xu hướng hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, hoạt động sáng tạo cần gắn với nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ và tư duy kinh doanh. Qua đó, các giá trị văn hóa, di sản có thể được phát triển thành những sản phẩm, tài sản trí tuệ có giá trị thương mại và sức cạnh tranh quốc tế.

Dòng người tham quan không gian triển lãm công nghệ và các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp văn hóa đa năng

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Tổng Giám đốc Công ty WTC Bình Dương (WTC Becamex), cho rằng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, cần có những chính sách hỗ trợ về thuế, bảo hộ sở hữu trí tuệ và đơn giản hóa thủ tục cấp phép liên ngành.

Lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức khởi động sự kiện văn hóa, thể thao hoành tráng trên sân khấu ngoài trời

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên di sản, phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị và từng bước tham gia thị trường quốc tế.

Hội thảo đặt ra yêu cầu đồng bộ hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các địa phương. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để TP. Hồ Chí Minh phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao thành những động lực tăng trưởng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.



